Краснодарские депутаты предложили ограничить торговлю алкоголем в барах

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект с изменениями в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Соответствующая запись появилась в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Документ был подан 29 октября, а в минувшую субботу зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Парламентарии предложили дополнить существующий закон следующим абзацем: "Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных домах, не допускается с 23 часов до 11 часов по местному времени».

В пояснительной записке говорится, что запрет на продажу должен повысить "уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей". К тому же, жители многоэтажек, где работают ночные бары, жалуются на шум и поведение посетителей этих заведений. Отдыхающие по ночам выходят во дворы и на детские площадки, нарушая покой жильцов, общественный и санитарный порядок.