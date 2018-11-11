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11.11.2018 13:19
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Краснодарские депутаты предложили ограничить торговлю алкоголем в барах

Текст: Михаил Сухарев

Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект с изменениями в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Соответствующая запись появилась в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности. Документ был подан 29 октября, а в минувшую субботу зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы.

Парламентарии предложили дополнить существующий закон следующим абзацем: "Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, а также во встроенных, в пристроенных, во встроенно-пристроенных помещениях в многоквартирных домах, не допускается с 23 часов до 11 часов по местному времени».

В пояснительной записке говорится, что запрет на продажу должен повысить "уровень защищенности физического и нравственного здоровья жителей". К тому же, жители многоэтажек, где работают ночные бары, жалуются на шум и поведение посетителей этих заведений. Отдыхающие по ночам выходят во дворы и на детские площадки, нарушая покой жильцов, общественный и санитарный порядок.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Алкоголь и табак
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