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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опыт не удался

Мэр Симферополя написал заявление об отставке
Текст: Елена Гусакова ("Российская газета", Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
В администрации Симферополя началась масштабная перезагрузка. Заявление об уходе по собственному желанию уже написал градоначальник Игорь Лукашев, аналогичная участь ждет семерых его заместителей и многих других чиновников.

Лукашев продержался на посту чуть более года. За это время город погряз в мусоре и застыл в многочасовых пробках. Переполненные свалки наблюдались даже в самом центре под окнами крымского парламента. Одновременное перекрытие значительной части центральных дорог на ремонт практически парализовало движение автомобилей. Пересесть на маршрутки их владельцы тоже могли не всегда - регулярно ездить в труднодоступные районы общественный транспорт попросту перестал.

В этой связи несколько недель назад Сергей Аксенов пообещал руководству крымской столицы "административный террор". Городом в ручном порядке стали управлять чиновники республиканского правительства. А столичный градоначальник признал, что не справился и написал заявление об отставке.

- Мы старались сделать город лучше, что-то получилось, что-то - нет, - прокомментировал он свое решение.

Это подтвердил и инициатор увольнения Аксенов:

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Я пришел к выводу, что желание работать было, человек старался, но отсутствие опыта не дало возможности показать результативную работу.

При этом губернатор подчеркнул, что ни в каких коррупционных схемах Лукашев не замечен, человеческие качества у него хорошие, и он может рассчитывать на другую работу - по силам. Новой работой предстоит заняться и его уже бывшим подчиненным.

- Я предлагаю всем без исключения заместителям главы администрации Симферополя написать заявление об увольнении, - добавил Сергей Аксенов. - С понедельника мы с депутатским корпусом города в течение пяти дней должны провести перезагрузку администрации и сформировать коллектив, который будет в состоянии выполнить все поставленные задачи в указанные сроки и за выделяемые деньги.

По мнению экспертов, проблема не в столько в Лукашеве, сколько в целом в отсутствии продуманной кадровой политики в регионе. После того, как уволился и попал под уголовное преследование прежний градоначальник Симферополя, специалисты удивлялись, что главу сменили, а его заместители, курирующие проблемные направления, а также другие профильные чиновники свои посты сохранили. Так что решение о "зачистке" в мэрии, говорят эксперты, можно считать правильным, пусть и запоздалым.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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