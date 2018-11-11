Под Волгоградом в ДТП погибли три человека

Авария, унесшая жизни трех человек, произошла рано утром в Жирновском районе Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, примерно в 07.45 по московскому времени водитель "ВАЗ-2114" из Саратовской области двигался по автодороге со стороны села Медведицкое по направлению в Жирновск.

По предварительным данным ему не удалось справиться с управлением машины. Он выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Страшное ДТП привело к гибели двух мужчин и женщины. Еще одна пассажирка находится в реанимации с многочисленными травмами.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личности погибших и пострадавшей, а также причины аварии.