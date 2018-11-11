Следователи установили, что студент в Керчи действовал один

Следственный комитет РФ поставил точку в главном вопросе, который волновал общество после трагедии в Керченском политехническом колледже, - действовал студент Владислав Росляков в одиночку или у него были сообщники.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, стрелок оказался одиночкой.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия, - сказала Петренко. - У Рослякова не было сообщников".

В Следственном комитете говорят, что детально исследовали личность студента, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления, составили подробный психологический портрет убийцы. Назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

На сегодняшний день по этому уголовному делу, как объяснили в СКР, допрошены 650 человек. Но об окончании расследования говорить пока рано. О том, что у Рослякова могли быть сообщники, говорили сразу после трагедии многие, включая и главу Крыма Сергея Аксёнова, который не верил, что Росляков мог самостоятельно подготовиться к атаке. О том же рассуждали и всевозможные эксперты. Месяц следствие проверяло эти предположения.

Напомним, 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой колледжа, а затем принялся расстреливать студентов и преподавателей. Погибли 20 человек, около 50 были госпитализированы. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке.