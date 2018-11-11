Треть небольших гостиниц в Крыму работает нелегально

В Крыму придумали, как вывести мини-отели из тени. Сейчас половина рынка туристических услуг в регионе работает нелегально. При этом ежегодно на полуостров приезжают все больше отдыхающих, которые предпочитают бюджетные гостиницы с гарантированным качеством предоставляемых услуг. Проблема, по словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, не уникальна, она характерна и для других курортов. Однако масштабы ее несопоставимы. Из 4500 мини-отелей в Крыму зарегистрировано только 1390. А из 18 тысяч крымчан сдают свои квартиры легально лишь 399. Это не только оставляет республиканский бюджет без потенциальных доходов, но и сказывается на безопасности отдыхающих. Никто не гарантирует соблюдения санитарных или пожарных норм.

Власти уже не первый год уговаривают подпольных бизнесменов легализоваться. Но откликаются немногие Фото: Виктор Васенин

Власти уговаривают подпольных бизнесменов легализоваться уже не первый год. Но, так как откликаются немногие, крымское правительство решило взяться за решение вопроса методом кнута и пряника.

Из 4500 мини-отелей в Крыму зарегистрировано только 1390. А из 18 000 крымчан сдают свои квартиры в летний период легально лишь 399

Для всех тех, кто добровольно до начала следующего курортного сезона вступит в Единый реестр средств размещения, к этому времени будет подготовлен целый ряд преференций. Например, нулевая ставка налога на прибыль. Так, впервые зарегистрированным ипэшникам, оказывающим услуги размещения, планируется предоставить налоговые каникулы ориентировочно на три года. Для этого крымское правительство инициирует внесение изменений в Налоговый кодекс РФ и крымское законодательство.

Помимо того, планируется ввести мораторий на проведение плановых проверок сотрудниками государственного земельного надзора, чтобы отельеры успели получить разрешения на дополнительный вид использования участка. Пока зачастую они предоставляют услуги в зданиях, построенных на землях для ИЖС.

Еще одной мерой должно стать снижение ставок земельного налога. Помимо того, отельерам обе­щают субсидию на покрытие части затрат на проведение классификации, которая со следующего года будет обязательной.

- Эти законодательные инициативы являются конкретными и исполнимыми, - считает Волченко. - Если перечень будет реализован, то значительная часть мини-отелей, находящихся вне правового поля, получат возможность и сами ощутят необходимость работать по закону.

К тем, кто не пожелает войти в правовое поле, будут применены все возможные правовые и административные меры воздействия, обещают крымские власти. До сих пор контролирующие органы закрывали на многое глаза.

- Для тех, кто ведет незаконную предпринимательскую деятельность, существует как административная, так и уголовная ответственность, - напомнил министр. - Например, жесткие штрафы за нецелевое использование земельных участков и так далее.

Система механизмов легализации отельного бизнеса разработана по поручению главы республики и уже одобрена на заседании Общественной палаты Республики Крым. Вскоре Совмин инициирует внесение соответствующих изменений в законодательство.

Между тем

Включение трех крымских санаториев в санкционный список США станет для них отличной рекламой. Так считает глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. В очередной "черный список" попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор". - Санкции не нанесут Крыму ущерба, а станут хорошей международной рекламой, - считает парламентарий. - Иностранные туристы захотят побывать в санаториях, против которых выступили США. Ведь это означает, что там что-то действительно уникальное. Это высшая оценка качества объектов. Благодаря расширению туроператорской активности в зимнем Крыму, куда ряд игроков в этом году ставит чартерные программы, полуостров также потенциально может стать одним из прорывов этого зимнего сезона, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.