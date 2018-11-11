В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной

Депутат госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал высказывание украинской коллеги, экс-депутата Верховной Рады Анны Герман. Та назвала Крым "жемчужиной" в составе Украины.

- Регион действительно уникален, однако украиские власти никогда не относились к Крыму, как к жемчужине. Скорее как к драгоценному металлу, который постоянно пытались распилить украинские политики и олигархи. При этом они ничего не вкладывали в полуостров, ничего не развивали. А Российская Федерация как раз относится к Крыму как к настоящей жемчужине. Все перемены к лучшему, что случились у нас за последние четыре года, не сопоставимы с тем, что происходило во время пребывания полуострова в составе Украины. Это было исключительно паразитирование на советском наследии, само украинское государство ничего не делало, - считает Ганжара. Его слова приводит RT.

Депутат раскритиковал слова Герман о том, что "Крым должен вернуться в состав Украины".

- Крымчане уже сделали свой выбор. То, что полуостров сегодня является частью России, - это вопрос, который закрыт раз и навсегда, - сказал Ганжара.