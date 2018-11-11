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11.11.2018 15:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ответили на сравнение с жемчужиной

Текст: Антон Валагин

Депутат госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал высказывание украинской коллеги, экс-депутата Верховной Рады Анны Герман. Та назвала Крым "жемчужиной" в составе Украины.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Регион действительно уникален, однако украиские власти никогда не относились к Крыму, как к жемчужине. Скорее как к драгоценному металлу, который постоянно пытались распилить украинские политики и олигархи. При этом они ничего не вкладывали в полуостров, ничего не развивали. А Российская Федерация как раз относится к Крыму как к настоящей жемчужине. Все перемены к лучшему, что случились у нас за последние четыре года, не сопоставимы с тем, что происходило во время пребывания полуострова в составе Украины. Это было исключительно паразитирование на советском наследии, само украинское государство ничего не делало, - считает Ганжара. Его слова приводит RT.

Депутат раскритиковал слова Герман о том, что "Крым должен вернуться в состав Украины".

- Крымчане уже сделали свой выбор. То, что полуостров сегодня является частью России, - это вопрос, который закрыт раз и навсегда, - сказал Ганжара.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия. Это надо видеть
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