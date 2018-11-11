Югра взяла "золото" в конкурсе "Климат и ответственность - 2017"

В Москве на площадке международной выставки форума "ГРИНТЕХэкспо" состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса "Климат и ответственность-2017".

Югра стала победителем в номинации "Лучший субъект Российской Федерации в области снижения парниковых газов". Иными словами, среди всех регионов страны меньше всех парниковые газы выбрасывает именно Югра.

Награду получил руководитель Природнадзора Югры Сергей Пикунов. Второе место заняла Москва, третье - у Иркутской области.

Дипломы и медали конкурса победителям вручил специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев на климатической сессии, посвященной формированию системы государственного управления выбросами парниковых газов в России.

В целом конкурс проводился по трем номинациям. В нем приняли участие 55 организаций из тринадцати регионов России.

Опыт Югры был признан лучшим по показателям, характеризующим деятельность по управлению выбросами парниковых газов, эффективности системы мониторинга и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

Отметим, что по итогам конкурса Федеральной службе по надзору в сфере природопользования поручено проанализировать положительный опыт Югры и проработать предложения по возможности его внедрения в других регионах нашей страны.

Югорчане взяли "бронзу" и в еще одной номинации конкурса - "Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тысяч тонн СО2-экв./год". Третье место среди 21 претендента заняло предприятие Ханты-Мансийска - АО "Управление теплоснабжения и инженерных сетей". Первое и второе места присуждены филиалу ООО "Газпром ПХГ" "Московское управление подземного хранения газа" (Московская область) и ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" (Нижегородская область) соответственно.

Оценка конкурсантов и определение победителей осуществлялись комиссией, в состав которой вошли представители министерства экономического развития Российской Федерации, министерства природных ресурсов и экологии, министерства энергетики, Росгидромета, Общественной палаты России, общероссийской общественной организации "Деловая Россия", международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО и Всемирного фонда дикой природы (WWF).