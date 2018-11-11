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11.11.2018 23:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Копили на старость

С осужденных менеджеров "Роскосмоса" взыскали 235 миллионов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
УФССП по Челябинской области завершило первый этап исполнительного производства в отношении бывших руководителей Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова, филиала государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ) Павла Абрамова и Александра Болотникова. В счет причиненного "Роскосмосу" ущерба со счетов осужденных изъяты 235 миллионов рублей.

Всего гендиректор и его заместитель увели с предприятия более полумиллиарда рублей. Во время задержания у них обнаружили миллионы рублей наличными, в сберегательных сертификатах, валюте и золотых изделиях. Кроме того, они оказались собственниками коттеджей с земельными участками, четырехэтажного таунхауса в Челябинске, автомобилей, снегоходов и другой техники.

Фото: depositphotos.com
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По версии следствия, с 2009 по 2013 год Абрамов и Болотников воровали вагонами - продавали трамваи производства УКВЗ через аффилированную фирму в Москве без согласования с собственником - корпорацией "Роскосмос". Более 200 трамвайных вагонов ушли "налево" по заниженной цене, а впоследствии были перепроданы по рыночным ценам. Прибыль фигуранты дела поделили. Примерно также распоряжался директор и госсобственностью - передал часть объектов из мобилизационного перечня в частные руки. В итоге Абрамова приговорили к восьми годам лишения свободы, а Болотникова - к пяти годам со штрафом в полмиллиона рублей. И возложил на них солидарную ответственность за возмещение "Роскосмосу" 517 миллионов рублей ущерба.

Сегодня взыскание средств с арестованных счетов завершено. Впереди - оценка принадлежавшего им имущества и его последующая передача на реализацию.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст ФССП Правительство "Роскосмос" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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