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11.11.2018 23:54
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Правильные игры

Вслед за Москвой и Югрой шахматы приходят в российские школы
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
В Ханты-Мансийске в эти дни продолжается женский чемпионат мира по шахматам по нокаут-системе, а в Лондоне Карлсен и Каруана спорят за звание лучшего гроссмейстера мира.

В Югре накануне определились первые участницы четвертьфинала женского чемпионата мира. По итогам основных двух партий обеспечили себе участие в следующем раунде лишь украинка Мария Музычук и китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Фото: REUTERS/ Paul Childs
Карлсен и Каруана вновь сыграли вничью в матче за шахматную корону

Нашим спортсменкам предстояло побороться за попадание в четвертьфинал на тай-брейке. В частности, не смогли с первой попытки определить, кто из них сильнее, Наталья Погонина и Екатерина Лагно. Валентина Гунина продолжит сражение с Гулрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана. Александра Костенюк сыграет с индианкой Дронавалли Харикой, а Алиса Галлямова - с китаянкой Лэй Тинцзе.

Результаты тай-брейка стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Что касается матча в Лондоне, то норвежец Магнус Карлсен не смог обыграть во второй партии матча за корону американца Фабиано Каруану. Встреча закончилась вничью на 49-м ходу.

После двух партий счет равный - 1:1.

Тем временем в СМИ стали активно обсуждать новость, что с нового учебного года в большинстве российских школ могут появиться обязательные уроки шахмат.

Фото: РИА Новости
Каких результатов добились российские гроссмейстеры на чемпионате мира

Примеры Москвы и ХМАО-Югры, где древняя игра давно стала "своей" для тысяч детишек, доказали, что данная идея находит серьезную поддержку. Так, в Югре шахматы уже обязательны к изучению с 1-го по 6-й классы, а для учеников 7-11-го классов является факультативом.

Министр образования Ольга Васильева в разговоре с журналистами не раз подчеркивала, что уже написаны учебники и созданы рабочие программы для учителей. Общий объем курса - 33 часа в первом классе, по 34 часа во втором, третьем и четвертом классах.

Кроме "локомотивов" программы "Шахматы в школе" Югры и Москвы в них играют в Тюменской области, Ханты-Мансийском округе и 42 школах Самарской области.

Примеры Москвы и ХМАО-Югры, где программа "Шахматы в школе" успешно развивается, доказали, что данная идея находит серьезную поддержку

Первый вице-президент Шахматной федерации Москвы Никита Ким рассказал нашему корреспонденту, что в Москве реализация проекта осуществляется на базе начальных классов общеобразовательных школ. Сначала соответствующую подготовку прошли педагоги, а потом уже за шахматные доски сели учащиеся. "Осенью 2016 года более 100 столичных школ присоединились к шахматной программе. В том же году ее начали осваивать и другие регионы России. Сейчас мы работаем с более чем десятком регионов. Параллельно программу осуществляют коллеги из РШФ и Фонда Тимченко - у них другая методика, другой подход, но в целом мы делаем одно большое дело", - сказал Никита Ким.

В свою очередь, президент шахматной федерации Югры Василий Филипенко сообщил, что программа успешно реализуется на уровне ХМАО-Югры. "Наша задача - познакомить ребенка с шахматами, и если он почувствует интерес к игре, перед ним открыты секции для углубленных занятий. Количество юных поклонников шахмат в Югре растет. Важно, что занятия этим видом спорта отлично сказывается на успеваемости школьников", - сообщил Филипенко.

Спорт Шахматы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Средняя Волга УрФО ХМАО Ханты-Мансийск ЦФО Москва УрФО Тюменская область ПФО Самарская область
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