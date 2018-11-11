Стали известны две четвертьфиналистки женского ЧМ по шахматам

В Ханты-Мансийске продолжается женский чемпионат мира по шахматам. В субботу определились первые четвертьфиналистки турнира.

По итогам двух партий в следующий раунд пробились китаянка Цзюй Вэньцзюнь и украинка Мария Музычук. А вот всех остальных участниц ожидает тай-брейк, который запланирован на воскресенье.

В частности, не смогли уложиться в две партии все россиянки. Определят сильнейшую между собой Наталья Погонина и Екатерина Лагно, Валентина Гунина продолжит борьбу с Гулрухбегим Тохирджоновой из Узбекистана, Александра Костенюк постарается на тай-брейке выбить из турнира Дронавали Харику из Индии, а Алиса Галлямова вновь сразится с китаянкой Лэй Тинцзе.