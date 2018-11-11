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11.11.2018 10:52
Рубрика: Общество

Россиянин стал абсолютным чемпионом международной олимпиады по астрономии

Текст: Ксения Колесникова
В Пекине завершилась Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA). Наши ребята показали на ней блестящий результат: пять медалей на российскую сборную, четыре "золота" и одно "серебро". А Станиcлав Цапаев (Москва) стал абсолютным чемпионом, показав самый высокий результат.
Фото: Вечерний Ургант/ youtube.com Станиcлав Цапаев. Фото: Вечерний Ургант/ youtube.com
Станиcлав Цапаев. Фото: Вечерний Ургант/ youtube.com

Всего в состязании участвовали команды школьников из более чем 40 стран. Олимпиада включала четыре тура: теоретический, практический, наблюдательный и командный. Руководителем нашей сборной стал старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Борис Эскин. Что важно, в этом году ребята значительно улучшили результат: на IOAA-2017 российские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Российскую сборную представили пять учеников: Павел Архипов (золото), студент СПбАУ РАН; три студента МФТИ - Даниил Долгов (золото), Иван Старостин (серебро) и Станислав Цапаев (золото - абсолютный чемпион, лучший общий результат, плюс - лучший результат по теории), а также студент МГУ имени М.В. Ломоносова Дамир Гасымов (золото - второе абсолютное место).

Все ребята - студенты первых курсов вузов. Но готовились к этому серьезному испытанию они, еще будучи школьниками.

- Дорогие ребята, хочу поздравить вас с достойным результатом. Я всегда внимательно слежу за выступлениями российских сборных на поле международных олимпиад. Отрадно, что вы продолжили эстафету победных выступлений в серии 2018 года. Это говорит не только о том, что отечественная система образования способна готовить профессионалов мирового уровня, но и о ваших выдающихся способностях, а, главное, личном интересе, - поздравила школьников министр просвещения Ольга Васильева. -  Как говорил один из первых российских астрономов Михаил Васильевич Ломоносов: "Неусыпный труд все препятствия преодолевает".

Общество Образование
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