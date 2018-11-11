Российские моряки объявили голодовку в Турции из-за долгов по зарплате

Российские моряки с турецкого сухогруза Streamline объявили голодовку, требуя от судовладельца погашения долгов по заработной плате. Судно было задержано в Стамбуле еще в июне и с тех пор около десяти членов экипажа уже пятый месяц не получают причитающихся им денег. Двое из них, так и не дождавшись выплат, вернулись в Россию, а остальные стараются не покидать судно, опасаясь, что это может стать поводом для отказа в расчетах.

Новым владельцем судна является компания Akca Shipping, которая объясняет задержки с зарплатой продолжающимся судебным процессом по долгам предыдущего владельца. Ее представители уже неоднократно переносили срок расчетов и избегают контактов с членами экипажа.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на инспектора Азовско-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александра Рубцова, общая задолженность судовладельца перед моряками составляет более 50 тысяч долларов.