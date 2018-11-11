Российские самбисты завоевали 15 золотых медалей из 27 на чемпионате мира в Бухаресте. Выдавали - будто по плану - по пять наград в день.

В последний день турнира победителями стали Мария Мохнаткина, Родион Асханаков, Шейх-Мансур Хабибулаев. За 29 секунде Магомед Магомедов нокаутировал соперника в финале боевого самбо. А Артем Осипенко в престижнейшей и действительно во всех смыслах тяжелейшей категории самбо 100+ выиграл свой седьмой титул чемпиона.

Однако совсем не верно думать, будто чемпионат мира превратился для россиян в легкую прогулку к пьедесталу. Его, пьедестал, а не Бухарест, штурмовали представители многих стран. Чемпионские титулы вчера вырвали самбисты Таджикистана и дважды Грузии, обыгравшие в финале наших - двух ребят и даму-самбистку.

Всего десять лет исполнилось национальной Федерации самбо Румынии, а ее женская сборная уже одна из сильнейших. Публика громче громкого поддерживала свою любимицу Лорену-Александру Подельницки, которая в финальной схватке (вес 72 кг) была так близка к победе над Нино Одзелашвили из Грузии. Но в последние две минуты Нино сумела провести два удачных броска, и золотая медаль уплыла из Румынии.

Георгис Маркарян (Греция) вел в схватке с нашим Станиславом Скрябиным (вес 74 кг). И тут однофамилец великого композитора собрался, насупился и провел несколько совсем не музыкальных приемов. Мы, журналисты, сидим на очень удобных местах: глаза (и уши тоже) на уровне ковра. И потому отчетливо видели и слышали, с каким шумом бухнулось на помост тело грека. Скрябин победил - 6:3. И ничего, что грек Маркарян еще не так давно выступал за Россию. У одного из родителей, к счастью для Афин, греческое подданство. И теперь Георгис служит примером и для своих греческих соотечественников-самбистов.

Боевое самбо, появление которого на официальных чемпионатах испугало многих, но не самих самбистов, завоевало огромную популярность даже быстрее, чем это можно было предположить. К тому же прошедшие отличную школу боевого самбо превращаются - при желании - в профессиональных бойцов ММА. Возможно, одним из тех, кого ждут и слава, и миллионы долларов, будет бронзовый призер этого чемпионата мира Тайегун Ким. Кореец явно выделяется мощной фактурой и умением не только наносить, но и держать сокрушительные удары. У него хорошие шансы продемонстрировать это в родном Сеуле, где с 7-го по 11-е ноября 2019 года пройдет следующий чемпионат мира.

Жаль, что до Бухареста на чемпионат нынешний не добрались многие африканские самбисты. Вмешалась политика: в период наплыва беженцев получить Шенгенскую визу для граждан с континента Африка очень сложно.

И все же об общем подъеме мирового самбо можно говорить твердо. Хотя чемпионы в основном представляют Россию и пост-советское пространство, отличные самбисты выросли и в других странах.

Эксклюзив

Ярчайший пример - француженка Лаура Фурнье, уверенно выигравшая у Александры Архиповой из Беларуси - 5:2. Сколько лет шла она к победе в своем весе 56 кг?..

Лаура Фурнье: Очень долго. Это моя пятая медаль чемпионатов мира. Были и бронза, и серебро. Однажды, казалось, что я уже выиграла.

Когда это было?

Лаура Фурнье: В Касабланке в 2015 году. Представляете, финал, я себя чувствую прекрасно. Вот сейчас, сегодня должно сбыться. Но что-то случилось. И в Марокко я проиграла

Не собирались бросить?

Лаура Фурнье: Бросить самбо? Да никогда в жизни. У меня есть силы, а желания столько, что могу им поделиться и с другими.

И вы продолжали готовиться, тренироваться?

Лаура Фурнье: Люблю тренироваться. Может, изнуряю себя, как говорят мне некоторые. Но куда без этого. Самбо - тот вид спорта, который учит защищаться, терпеть преодолевать. Это и жизненная философия. По крайней мере, моя уж точно.

Вы же раньше занимались только дзюдо.

Лаура Фурнье: Когда это было? До 2012 года. А потом познакомилась с самозащитой без оружия. И поняла - этот вид для тебя, Лаура.

Что дальше? Ведь главный титул завоеван.

Лаура Фурнье: Главный - да. Но я хочу выиграть и Европу. Пока этого никак не удавалось. И еще обязательно должна в 2019 поехать в Минск. Как правильно называются большие состязания, которые там пройдут?

II Европейские игры.

Лаура Фурнье: Да, конечно. Цель - выиграть. Но не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, будто я такая индивидуалистка и сражаюсь лишь за себя. Ничего подобного. Сегодня победу одержала и моя Франция. Еще не знаю, как это будет: хочу спеть национальный гимн на пьедестале.

И спела.

***

Ну, а то, что Россия победила - так это вполне естественно. 16 ноября - большой праздник. 80-летие официального признания самбо видом спорта, включенным в программу официальных состязаний в СССР. К этому празднику, но и не будем преувеличивать, не только к нему, очень кстати пришлись победы, одержанные на чемпионате мира.