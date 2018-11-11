Саудовская Аравия и Россия не нашли причин для сокращения нефтедобычи

Стоимость нефти на мировом рынке пришла в норму, баланс спроса и предложения произойдет в середине следующего года, и с учетом этих факторов пока причин для резкого сокращения нефтедобычи странами-участницами сделки ОПЕК+ нет.

"Мы должны понимать, что те цены, которые мы видели - 85-86 (долларов за баррель), - они были премиальны для рынка, с учетом тех неопределенностей, которые закладывались для Ирана. Сейчас мы видим, что цена скорректировалась, дополнительная премия учтена, это дает корректировку (в ценах)", - заявил 11 ноября министр энергетики России Александр Новак.

"Что касается середины следующего года, то с учетом роста спроса будет баланс. Возможно даже превышение спроса над предложением", - сказал Новак, имея в виду вероятность образования дефицита. Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих, в свою очередь, заверил, что свободных мощностей у производителей в достатке, дефицита как такового можно не бояться, как это было в течение нескольких месяцев перед восстановлением американских санкций против Ирана.

"Мы придем к идее сокращения (нефтедобычи), если увидим стойкий рост переизбытка, и, честно говоря, мы видим некоторые признаки этого в США, но не видим пока таких признаков в глобальном масштабе", - передает слова Халида аль-Фалиха ТАСС. По оценкам Новака, ОПЕК+ может продлить действующее соглашение на следующий год, если того потребует ситуация на рынке, но параллельно все равно ведется работа над новым соглашением, и состав участников может расшириться.

Все это саудовский и российский министры энергетики сообщили по итогам двусторонней встречи в Абу-Даби, где вечером предстоит заседать министерскому мониторинговому комитету ОПЕК+. По его итогам министры вынесут рекомендацию всем 25 странам-участницам соглашения о регулировании добычи, после чего в декабре будет принято решение - сокращать добычу, наращивать или сохранять.