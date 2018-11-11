Семь человек погибли при взрыве на военном складе в Турции

В результате мощного взрыва на юго-востоке Турции погибли семь человек. Ранее сообщалось о 25 раненых. Сдетонировали боеприпасы на военной базе в провинции Хаккяри.

О жертвах взрыва рассказал президент страны Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV. Он добавил, что пострадавших доставят на лечение в Анкару.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность тяжелого вооружения. Идет расследование происшествия. На базу приехали министр национальной обороны Хулуси Акар и командующий вооруженными силами Ясар Гулу.