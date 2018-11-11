Режиссер Сергей Урсуляк снял "Ненастье" по одноименному роману Алексея Иванова. Это история о ветеране афганской войны, устроившем "ограбление века" в одном из городов на Урале. Герои книги и картины пытаются понять, какое время оказалось сложнее - военное или мирное? Главные роли в "Ненастье" исполнили Александр Яценко, Татьяна Лялина, Сергей Маковецкий, Александр Горбатов и Александр Голубев. Накануне премьеры Сергей Урсуляк ответил на вопросы "РГ".

Какие у вас отношения с прозой Алексея Иванова?

Сергей Урсуляк: Давние. Я читал его много. Фильмы по его произведениям смотрел - и "Географа..", и то, что сделал Лунгин по его сценарию - "Царь". Я считаю Иванова одним из самых интересных прозаиков. Но тем не менее я не собирался его экранизировать. Я просто в поисках материала читал разные книги, вышедшие за то время, когда я делал "Тихий Дон". И "Ненастье" мне понравилось. Я позвонил на канал "Россия 1". Генеральный директор Антон Златопольский мне ответил: "Мы два месяца назад купили права на эту книгу".

В романе сложный сюжет, трудно было умять его в 11 серий?

Сергей Урсуляк: Знаете, если можно уложить в четыре фильма "Войну и мир", то как-нибудь в одиннадцать "Ненастье" уместить можно. Это не самая большая проблема. Гораздо большая: как сделать этот мир обаятельным и вызывающим сочувствие. Потому что люди, о которых рассказано в книге, в жизни у нас большой любви не вызывают. А, снимая кино об этом, нужно добиться, чтобы этим людям сочувствовали, чтобы их в результате полюбили.

Есть фильмы, в которых нет ни одного хорошего героя. Зачем нужно, чтобы этих афганцев полюбили?

Сергей Урсуляк: Потому что я делал фильм не про афганцев, а про нас. И про любого из нас можно сказать и что он хороший, и что он - плохой человек. Потому что для кого-то мы плохие, а для кого-то - очень хорошие. Поэтому делать фильм о солнечных людях без плохих поступков это неинтересно. Во-первых, таких не бывает. А, во-вторых, существует время, которое в огромной степени провоцировало не на самые лучшие поступки. И рассказать об этом времени... Не об афганцах! Афганцы - это лишь повод, среда. Я старался рассказать о нас всех.

Вы то время, я так понимаю, не идеализируете.

Сергей Урсуляк: А как его можно идеализировать?

Можно сказать, что в 90-е была свобода, а сейчас ее нет.

Сергей Урсуляк: Считаю, что все зависит от взгляда человека, который рассказывает историю. Можно рассказать про деда, который тянул репку и звал на помощь бабку, внучку и Жучку, так, что всех стошнит. А можно так, что всем станет смешно. Можно изобразить, как мучительно дед это делал, а можно - как весело. Зависит от того, кто рассказывает. Например, 60-е годы были разные: и хорошее, и очень много плохого. Можно об этом рассказать, как Данелия в "Я шагаю по Москве", а можно - совершенно по-другому. Про 70-е можно было рассказать, как тот же Данелия в "Мимино", а можно - по-другому. Это зависит от взгляда художника. Я рассказываю историю так, как хотел бы. Я вижу это время так, как вижу. И мой фильм интонационно очень отличается от книги Иванова. События те же, а интонация другая.

Ваше имя, как ни крути, ассоциируется прежде всего с "Ликвидацией".

Сергей Урсуляк: "Ликвидация" - это отдельный случай в жизни, который бывает у очень немногих режиссеров, когда они делают кино, которое нравится всем. "Ликвидация" - это тот самый случай, когда все сошлось. Все остальное - это совершенно другие перипетии, взаимоотношения и с публикой, и с собой, и с материалом, и со временем, и так далее. Могу вам сказать, что преувеличивать значение "Ликвидации" в профессии не нужно, она другим берет. Профессионально последующие картины были гораздо лучше сделаны - "Жизнь и судьба", "Тихий Дон", но у "Ликвидации" такая судьба. Прекрасно!

Можно рассказать про деда, который тянул репку, так, что всех стошнит. А можно так, что всем станет смешно

Что нового в режиссере Урсуляке открылось после работы над "Ненастьем"?

Сергей Урсуляк: Во-первых, я впервые работал с материалом, который близок к сегодняшнему дню. Так близко к современности я не подходил. Исключение, может быть, "Сочинение ко Дню Победы", но там все-таки была некая фантасмагорическая история, поэтому я бы сказал, что это не в счет. Не знаю, открыл ли я для себя что-то новое, да и не привык говорить о себе в третьем лице.

Мнение

Алексей Иванов о сериале "Ненастье":

- Это очень атмосферный фильм, причем "ненастье" как-то впечатляюще сочетается с другими временами года, так что получается некий "стереоэффект", когда ты знаешь, что "все хорошо", и в то же время понимаешь, что вовсе не все хорошо. Хотя, признаться, все так вкусно снято, что хочется жить в квартире, где из окна видны дымящие трубы завода… Мне очень понравилась игра актеров. Мне очень понравилась ситуация с саундтреком - когда все озвучено музыкой той эпохи. Прекрасно! В общем, мне кажется, что получилась яркая и пронзительная история.