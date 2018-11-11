Сеул отблагодарил Пхеньян хурмой за грибы

Сегодня утром Южная Корея направила в КНДР 200 тонн хурмы. Это стало своего рода "ответом" на подарок, который Северная Корея преподнесла лидеру Юга Мун Чжэ Ину во время его визита в Пхеньян. Тогда северяне подарили южнокорейскому президенту две тонны грибов, который ценятся среди корейцев.

"Сегодня утром наши военно-транспортные самолеты с грузом хурмы, выращенной на острове Чечжу, вылетели с аэропорта города Чечжу и направились в пхеньянский аэропорт Сунан. Груз сопровождают заместитель министра объединения Чхон Хэ Сон и секретарь президента по вопросам объединения Со Хо", - таково содержание смс-сообщения, которое в воскресенье получили аккредитованные в администрации президента Республики Корея журналисты. Сообщение было подписано пресс-секретарем администрации президента РК Ким Ы Гёмом.

Как пояснили в Сеуле, хурма была направлена в КНДР по личному указанию президента РК Мун Чжэ Ина. Это стало своего рода ответом в знак признательности за полученный в ходе его визита в Пхеньян в сентябре этого года от северокорейского лидера подарок. Тогда Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину две тонны грибов "сонъи посот", которые ценятся среди корейцев.

Пресс-секретарь Ким Ы Гём объяснил выбор именно хурмы в качестве ответного подарка. "Хурма растет в основном в южных регионах Кореи, у северян мало шансов попробовать этот фрукт. Потому мы и решили направить именно хурму, чтобы как можно больше жителей Севера смогли узнать вкус этого продукта".

В руководстве РК добавили, что в общей сложности будет отправлено 200 тонн хурмы, которая упакована в ящики по 10 килограммов каждый. Всего получается 20 тысяч ящиков. Сегодня утром вылетела лишь первая партия груза, которую доставят четыре военно-транспортных самолета ВВС РК С-130. Машины должны разгрузиться и вернуться на базу в Южной Корее сегодня примерно в час дня по местному времени.

Будет всего совершено четыре рейса, когда будут следовать вместе по четыре борта с хурмой. Завершить доставку "южнокорейского подарка" планируют завтра, 12 ноября.