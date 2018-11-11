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11.11.2018 22:04
Рубрика: Общество

Шойгу: РГО расширит практику познавательных акций

Текст: Александр Борисов
Министр обороны РФ и президент Российского географического общества (РГО), генерал армии Сергей Шойгу назвал прошедшую акцию "Географический диктант" просветительской.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Есть такое слово "разноплановый", - сказал министр после диктанта. - Мы раньше думали: то он сложный, то он простой. В конце концов, решили сделать, чтобы он был познавательный. Именно эту часть и удалось соблюсти. Диктант был больше просветительский. Было большое желание побудить узнать о нашей стране. По-моему, мы этого добились".

Фото: wikipedia.org
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Он отметил, что "больше всего радует количество площадок диктанта, городов и стран, число которых каждый год увеличивается".

"Только в Вооруженных Силах РФ сегодня в диктанте участвуют почти 140 тысяч человек. Все учебные заведения, кадетские корпуса, суворовские и нахимовские училища, Академия Генштаба сегодня пишет диктант. У нас сейчас проходит экспедиция РГО на острове Матуа, и там тоже пишут диктант", - сказал Сергей Шойгу и пообещал, что РГО расширит практику подобных познавательных акций.

Напомним, что 11 ноября в России и за рубежом состоялся Географический диктант Русского географического общества - это масштабная просветительская акция, инициатором которой является Президент Российской Федерации Владимир Путин. Она проводилась РГО уже в четвертый раз.

В РГО подчеркивают, что Диктант писали во всех регионах России и почти в 100 странах мира, в частности в США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории, Македонии и других. Акция проходили в вузах, школах, библиотеках, но не только. Например, Диктант состоялся и в государственном заповеднике "Столбы" в Красноярском крае, в Звездном городке, палатке на острове Матуа Большой Курильской гряды. Площадку Диктанта зарегистрировал даже знаменитый путешественник Федор Конюхов - он принял участие в акции прямо на своей лодке "АКРОС", совершая одиночный переход вокруг света.

Географический диктант Русского географического общества приобретает все большую популярность и на Балканах. Корреспонденту "Российской газеты" удалось пообщаться с директором Центра РГО в Сербии, вице-президентом Сербского географического общества Миролюбом Милинчичем.

Профессор сообщил, что в этом году Диктант писали в Сербии (здесь действовали 4 площадки: Белград, Косовская Митровица, Вране, Брус), впервые акция прошла в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская, Баня-Лука), Черногории (Подгорица), Хорватии (Загреб), Македонии (Скопье).

Фото: Сергей Прокудин-Горский
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"Центр РГО в Сербии функционирует с 2016 года, - указал Милинчич. - Под его эгидой на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО. Уже на данном этапе эксперты констатируют, что Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств. Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами".

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