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11.11.2018 03:15
Рубрика: Общество

Синоптики уточнили прогноз на зиму

Текст: Ольга Игнатова
На большей части территории Северной Евразии зимний сезон 2018-2019 годов ожидается теплее обычного. К такому выводу пришли участники 15-й сессии Северо-Евразийского климатического форума (СЕАКОФ), который завершился в Москве. Итогом форума стало составление консенсусного прогноза.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Такой форум в преддверии зимнего сезона проходит ежегодно, - пояснил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - На него собираются прогнозисты-долгосрочники из разных стран. В каждой стране своя методология составления долгосрочных прогнозов. Отмечу, что в России - одна из самых прогрессивных. И вот по итогам лекций, семинаров и составляется консунсусный прогноз. Надо сказать, что по предыдущей зиме он практически полностью оправдался".

В этом сезоне отрицательные аномалии температуры воздуха могут быть в Казахстане, Средней Азии и на юге Западной Сибири. На юге Дальнего Востока температурный фон ожидается близким к норме.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Минувший октябрь стал самым теплым за последние 120 лет

Большего всего осадков прогнозируется в Сибири, а также в Средней Азии, где ожидается избыточное увлажнение. В целом, как подчеркнул Роман Вильфанд, на большей части России зима будет мягкой.

Сентябрь, октябрь и практически половина ноября порадовали жителей центра России аномальным теплом. На следующей неделе уже почувствуется приближение зимы, но не резкое похолодание. Днем будут небольшие минусовые температуры. Асфальт немного припорошит снегом. Но до сильных морозов и настоящего снега, когда уже сформируется снежный покров и можно будет кататься на лыжах, коньках и играть в снежки, еще далеко. 

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