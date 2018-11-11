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Рубрика: В мире

Заговор сержантов

В Германии раскрыли радикальное подполье в рядах бундесвера
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Среди элитных подразделений немецкой армии и спецназа действует радикальное подполье, поставившее своей целью убийство видных политиков Германии - в основном леволиберального толка. Такие сенсационные данные со ссылкой на источники в Федеральном уголовном ведомстве опубликовал журнал Focus.
В свободное от боевых миссий время немецкие контрактники обсуждали в соцсетях планы заговора. Фото: REUTERS В свободное от боевых миссий время немецкие контрактники обсуждали в соцсетях планы заговора. Фото: REUTERS
В свободное от боевых миссий время немецкие контрактники обсуждали в соцсетях планы заговора. Фото: REUTERS

По данным издания, в группировку входили не только и не столько правоэкстремисты, сколько приверженцы фанатичного учения о "грядущем конце света", которые готовились к осуществлению некого "возмездия". Оно должно было свершиться в "день Икс", для этого предполагалось собрать в одном месте сразу несколько известных политических деятелей ФРГ. Хотя список потенциальных жертв, на которых готовилось покушение, пока не найден, известно, что главной мишенью заговорщиками был назначен сопредседатель фракции "Левых" в бундестаге Дитмар Барч (напомним, он делит эту должность вместе с Сарой Вагенкнехт). Немецкие СМИ называют еще несколько имен, среди них действующий глава внешнеполитического ведомства Германии социал-демократ Хайко Маас и бывший президент страны Йоахим Гаук.

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С конспирацией у заговорщиков было не очень: свои преступные планы они не боялись обсуждать в интернет-чатах, модераторами которых выступали служащие Специального подразделения сухопутных войск бундесвера. Правда, как оказалось, речь шла вовсе не о командовании в лице офицеров, но фактически о сержантском составе из рядов контрактников, которые в свободное от выполнения боевых заданий время обсуждали в соцсетях апокалиптические теории заговора. Впрочем, кое-что у предполагаемых злоумышленников было готово, а именно несколько тайников с оружием и горючим. Известно также, что у них имелись осведомители в военной контрразведке. Уже ведется следствие в отношении младшего офицера из Кельна, который оповещал заговорщиков о предстоящих обысках. Насколько реальной была исходившая от них угроза, предстоит выяснить. Оппозиция в бундестаге потребовала провести собственное расследование происшествия. В любом случае министра обороны Урсулу фон дер Ляйен, судя по всему, ждут непростые времена.

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На след радикального подполья Федеральное уголовное ведомство вышло в ходе разбирательств по другому резонансному делу о неонацистах в бундесвере. Как писала "РГ", в мае 2017 года стало известно о задержании старшего лейтенанта Франко А., служившего в германо-французской бригаде в Илькирше-Граффенштадене. В его казарме была найдена целая коллекция артефактов, связанных с эпохой нацизма. Немецкий гражданин Франко А. умудрился встать на учет в миграционных ведомствах ФРГ, выдав себя за беженца из Сирии. По версии следствия, он вместе с сообщниками готовил теракт в отношении известных политиков в расчете представить его как дело рук мигрантов.

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