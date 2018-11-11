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Рубрика: Власть

Потеряли детей в сети

Спецслужбы усилят борьбу с пагубным влиянием на подростков
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Стало известно, что глава МВД Владимир Колокольцев 29 октября подписал указ о создании рабочей группы, которая будет заниматься проблемой радикализации российской молодежи через социальные сети в интернете.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Эта группа создана при Бюро специальных технических мероприятий МВД, об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-центре МВД. На рабочую группу при Бюро возложена координация мероприятий по выработке мер, которые помогут выявлять и раскрывать преступления, связанные с деятельностью так называемых "администраторов групп смерти". То есть тех, кто склоняет подростков к суицидальному поведению. Кроме того, это коснется выявления и тех злоумышленников, которые вовлекают несовершеннолетних в различные криминально-ориентированные, в том числе радикальные сообщества в интернете. Известно, что БСТМ МВД, занимается борьбой с преступностью в сфере компьютерной безопасности и пресечением противоправных действий в интернете.

Подготовленные ФСБ предложения по вопросу решения проблемы радикализации молодежи будут доложены руководству страны в ближайшее время

Поводом для создания рабочей группы послужили трагические события в керченском колледже. 17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, а затем начал расстреливать учащихся и преподавателей. Погибли 20 человек, около 50 были ранены. Сам Росляков покончил с собой в библиотеке.

Фото: Следственный комитет РФ
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О проблеме радикализации молодежи на прошлой неделе говорил и директор ФСБ Александр Бортников, который заявил о необходимости немедленного решения проблемы радикализации молодежи. По его словам, ФСБ подготовила предложения по этому вопросу, которые будут доложены руководству страны. По данным главы российской спецслужбы, молодые люди - носители различных радикальных идей - объединяются в группы, для того чтобы противодействовать существующей власти. Причем для противодействия они выбирают радикальный способ - путем вооруженной борьбы. Как отметил Бортников, проявления такого молодежного радикализма были продемонстрированы в Хабаровске в 2017 году при нападении на местное управление ФСБ, а также в октябре этого года в Архангельске во время атаки на областное УФСБ. По его словам, причиной вооруженных действий стало то, что сотрудники ФСБ проводили служебные меры в отношении молодых людей, которые объединялись в группы, а также использовали оружие и взрывчатку. Эти законные, казалось бы, меры со стороны спецслужб и вызвали протест среди молодых радикалов. При этом Александр Бортников признал, что очень много проблем в вопросах воспитания молодого поколения накопилось за прошедшие годы. "Мы тогда практически упустили трудных подростков, трудную молодежь, которая попала под влияние отдельной группы лиц и стала исповедовать радикальные взгляды - и левые, и правые, а где-то и вперемешку", - объяснил свою позицию директор ФСБ.

Фото: depositphotos.com
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Кроме того, он отметил, что иногда эти радикальные группировки начинают использовать и "исламский фактор". "Это такой замес - нацистский, анархистский, левый, правый, исламистский. С этим надо что-то делать. Времени у нас нет", - поделился с журналистами Бортников. Однако, по его мнению, решать эту проблему должны не только силовики, но и общественность, вместе с властями, родителями и школой.

Власть Безопасность Спецслужбы Общество Семья и дети Правительство МВД
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