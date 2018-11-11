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Рубрика: Культура

Трамп посмертно наградит Президентской медалью Свободы Элвиса Пресли

Президент США Дональд Трамп посмертно наградит медалью Свободы легендарного певца Элвиса Пресли. Он впервые вручит высшую американскую награду за время своего пребывания на посту главы государства.

Фото: Аукционный дом Dorotheum.
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"Элвис Пресли остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти", - говорится в сообщении Белого дома. "Король рок-н-ролла" стал "олицетворением американской культуры" для "многомиллиардной" армии поклонников по всему миру.

В 1958 году Элвис Пресли был призван рядовым в армию США, чтобы отправиться служить в Германию. Вернувшись из армии, Пресли в течение месяца записал один из лучших своих альбомов "Elvis Is Back!", сразу же попавший на верхние строчки всевозможных музыкальных рейтингов. В мире продано более одного миллиарда экземпляров пластинок Пресли. Исполнитель - лауреат трех премий "Грэмми", один из первых музыкантов, включенных в "Зал славы рок-н-ролла". Восьмого января 2018 года Элвису Пресли исполнилось бы 83 года.

В октябре в России состоялась премьера американского документального фильма "Элвис Пресли: Искатель".

Фото: youtube.com/ TimothySideburns
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Медаль также получат Мириам Адельсон, спонсор республиканской партии и жена американского миллиардера Шелдона Адельсона, республиканец Оррин Хэтч и несколько известных спортсменов, передает РИА Новости.

Президентской медалью Свободы награждаются люди, "внесшие особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также за заслуги в области культуры или других общественных и частных сферах".

За 50 лет с момента учреждения, медалью Свободы были награждены около 500 человек, в том числе - Нельсон Мандела, Вацлав Гавел, Анвар Садат и Шимон Перес, Гельмут Коль и Ангела Меркель.

Культура Музыка Рок В мире США Общество Ежедневник Светская хроника Дональд Трамп
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