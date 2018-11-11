Трамп проигнорировал Порошенко и не стал пожимать ему руку

На церемонии в честь столетия окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже произошла любопытная ситуация. Американский президент Дональд Трамп не пожал руку украинскому лидеру Петру Порошенко.

Прибыв с женой Меланией на памятные мероприятия, Трамп направился к своему месту на трибуне в первом ряду. По пути он тепло поздоровался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а также с другими участниками церемонии. На видео заметно, что в этот момент Порошенко, стоящий рядом во втором ряду, пристально смотрит на американского лидера, но Трамп - случайно или намеренно - оставил его без внимания.