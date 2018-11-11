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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Исследователи из Пенсильванского университета (США) пришли к выводу, что затяжное времяпрепровождение в соцсетях (чаще всего это Facebook, Instagram и Snapchat) повышает чувство одиночества и провоцирует развитие депрессии. Материал об этом опубликован в научном журнале Journal of Social and Clinical Psychology.

Фото: depositphotos.com
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С помощью статистики iPhone специалисты вычислили среднее время активности в соцсетях более 140 добровольцев. Также была дана оценка настроению и самочувствию людей. Участников эксперимента разделили на две группы. Представители первой находились онлайн привычное для них количество времени, второй - сидели в соцсетях не более десяти минут в день в течение трех недель.

Состояние добровольцев определялось семью показателями - социальная поддержка, страх выпасть из окружения, одиночество, тревожность, депрессия, самооценка и самопринятие. Ученые выяснили, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, потраченного на соцсети.

По словам руководителя группы исследователей Мелиссы Хант, "меньшее внимание к соцсетям делает человека менее одиноким".

- Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него. Происходит подсознательное сравнивание, - пояснила исследователь.

Общество Здоровье Борьба с депрессией
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