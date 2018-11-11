В ДНР прошли выборы главы республики и депутатов парламента

Откладывавшиеся долгое время выборы главы и депутатов Народного совета ДНР стали неизбежными после убийства Александра Захарченко. Заложенная украинскими диверсантами в кафе "Сепар" бомба стала детонатором процесса, которому всячески противились украинские власти.

С утра 11 ноября в республике открылись 408 избирательных участков. На должность главы государства претендовали пять кандидатов, а в выборах депутатов Народного совета участвовали представители двух общественных движений. День голосования в Донецке начался с обстрелов. По пути на избирательные участки корреспондент "РГ" слышал взрывы. К двум часам дня в ДНР проголосовали почти 66 процентов избирателей. По понятным причинам, особое внимание при проведении выборов уделялось обеспечению безопасности. На каждом избирательном участке дежурили сотрудники МВД, которые при необходимости сопровождали работников избиркомов при голосовании на дому. Досрочное голосование для избирателей, которые по уважительным причинам не смогли прийти на избирательный участок 11 ноября, началось еще 6 ноября. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ЦИК ДНР, в первую очередь речь идет о военнослужащих, которые не могли покинуть воинские части в день выборов.

Показательно, что незадолго до начала голосования украинская сторона обстреляла северные окраины Донецка из 152-миллиметровых гаубиц. Эти орудия были применены впервые с начала перемирия. Также накануне выборов украинская сторона начала активно использовать на линии соприкосновения разведывательные, корректирующие и даже ударные беспилотники. А на горловском направлении силовики Украины применили средства радиоэлектронной борьбы. В результате начались сбои связи и участились обращения местных жителей в больницы с жалобами на головную боль. Также из-за украинских диверсий была повреждена оптоволоконная магистраль, и в день выборов начались проблемы со связью на территории республики.

На виртуальных фронтах Киев тоже изо всех сил пытался сорвать выборы. Но предупреждения о том, что в распоряжение ресурса "Миротворец" имеются списки членов избирательных комиссий, которые готовы к публикации, не помогли. Тем более что организаторы выборов и не думали прятаться.

- Украинская сторона угрожает нам пятнадцатью годами тюрьмы. Но я не обращаю на это внимания. Просто не буду выезжать на Украину. Главное, что люди голосуют. Активность достаточно высокая, к столам со списками стоят очереди. Международные наблюдатели вот подходили. Спросили, чего мы ожидаем от выборов. Я сказала, что надеюсь на мир и признание ДНР. Ведь мы с 2014 года проявляем высокую гражданскую активность, - говорит председатель избирательной комиссии N 91, расположенной в медуниверситете, Наталья Казимирова.

МГБ ДНР сообщили о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, направленных на срыв выборов. "Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через интернет-мессенджер Viber, электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в республике якобы переносятся или отменяются", - отметили в ведомстве.

И действительно, корреспонденту "РГ" накануне выборов начали поступать на электронную почту сомнительные письма. Появилась информация о взломе украинскими хакерами почты республиканских СМИ и депутатов. Также в МГБ рассказали о запугивании избирателей, особенно пенсионеров, которых грозят за участие в выборах привлечь к уголовной ответственности на Украине. Впрочем, с самого начала было ясно, что эти выборы простыми не будут.

- Украинская сторона снова пытается на нас давить. Кто-то распространяет слухи, что Украина будет мстить за участие в голосовании. У нас ведь некоторые пенсионеры еще ездят на ту сторону получать пенсии, а им говорят, что и пенсии не выдадут, и самих арестуют. Еще в очередях провокаторы рассказывают, как после референдума украинские боевики находили на контролируемой Украиной территории сотрудников избирательных комиссий, выводили в огороды и стреляли в затылок. Но нас этим не запугать, - говорит активистка ДНР Анна.

На минских переговорах тоже, кстати, вышло не по-украински.

"Представители Украины использовали любой повод, чтобы заявить о несоответствии выборов 11 ноября Минским соглашениям и добиться совместного заявления Контактной группы об их осуждении. Однако сделать это им не удалось. Консенсуса не было", - отметила представитель ДНР в политической группе Контактной группы Наталья Михайлова.

Она пояснила, что в Минских соглашениях прописаны условия проведения выборов глав и советов городов, районов, сел и поселков. Но запрета или хотя бы упоминания о выборах глав республик и депутатов Народных советов там нет, а значит, выборы 11 ноября не могут противоречить соглашениям.

Уже к двум часам дня в ДНР проголосовали почти 66 процентов избирателей

Между тем в реальность воплотился еще один кошмар Киева: на выборы в ДНР приехали международные наблюдатели, в том числе из стран Евросоюза. "Народ ДНР самоопределяется и осуществляет свой свободный выбор. Это важно и для Европы, которой нужно показать, что народ республики придерживается стандартов демократического государства. Эти выборы не противоречат Минскому процессу. После того как лидер страны был убит, народ свободно выбирает нового лидера и депутатов парламента. Поэтому я не вижу никакой опасности для Минского процесса и его нарушения", - говорит наблюдатель из Франции, президент организации "Запад - Восток" Николя Миркович. Депутат парламента Бельгии Ян Пенрис, также выступающий в качестве наблюдателя, рассказывая о своих впечатлениях, отметил, что на выборах он видит людей, участвующих в реальном демократическом процессе. Действиям и позиции украинских властей тоже, кстати, была дана оценка. "Это попытка дестабилизации и внесения хаоса", - считает турецкий наблюдатель Окай Депрем. А немецкий наблюдатель и политик Андреас Маурер намерен обнародовать в Европе угрозы украинской стороны, зафиксированные, кстати, на фотоаппарат. "Я обнародую дома информацию о листовках и плакатах на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения, обращенных к жителям Донбасса. В них говорится о последствиях в случае участия в выборах. За участие в голосовании угрожают лишением пенсий.