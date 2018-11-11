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11.11.2018 10:04
Рубрика: В мире

В ДНР в непростой обстановке начались выборы

Текст: Руслан Мельников
В ДНР начались выборы главы республики и депутатов Народного Совета. Работают все 408 избирательных участков. Первые предварительные результаты голосования будут объявлены в полночь.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"За ходом голосования будут наблюдать представители 14 государств, что говорит об открытости выборов в ДНР",- отметила на первом брифинге дня голосования председатель ЦИК Республики Ольга Позднякова.

Речь идет о 48 наблюдателях из России, Абхазии, Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Финляндии, Франции, Чили и Южной Осетии.

Избиратели, которые по состоянию здоровья или по другой уважительной причине не могут появиться на избирательном участке, имеют возможность проголосовать на дому. До 18 часов соответствующие заявления принимаются участковыми комиссиями.
Позднякова подчеркнула, что "день тишины" перед голосованием прошел без нарушений. На момент открытия участков каких-либо провокаций или нарушений также зафиксировано не было.

По понятным причинам, особое внимание при организации выборов уделяется обеспечению безопасности. На каждом избирательном участке дежурят сотрудники МВД, которые при необходимости также будут сопровождать сотрудников комиссий, выезжающих для проведения голосования на дому.

"Голосование происходит только на территории ДНР. Участков за пределами республики не предусмотрено", - отметила Ольга Позднякова. Из-за невозможности обеспечить безопасность избирателей в населенных пунктах, контролируемых украинской стороной, там голосование не проводится.

Досрочное голосование для избирателей, которые по уважительным причинам не смогли прийти на избирательный участок, началось еще 6 ноября и длилось до 10 ноября. Но подсчет этих голосов начинается уже после того как закончится день голосования. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ЦИК ДНР, в первую очередь, речь идет о досрочном голосовании военнослужащих, которые не могут покинуть воинские части в день выборов.

Кандидат на пост главы ДНР ранен при взрыве в Донецке

Сами ополченцы подтверждают, что досрочное голосование по месту службы - вполне логично, потому что традиционно накануне важных событий накаляется обстановка на линии разграничения. Это не голословные утверждения: корреспондент "РГ" отчетливо слышал стрельбу в прифронтовых районах вечером накануне дня голосования.

МГБ ДНР перед выборами также сообщило о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, направленных на срыв выборов. "Спецслужбы Украины планируют использовать рассылку подложных сообщений через мессенджер Viber, электронных писем с подменой отправителя на электронные адреса министерств и ведомств ДНР с поддельными приказами и распоряжениями, а также заявления и тематические статьи в СМИ и социальных сетях со ссылками на официальных лиц ДНР о том, что выборы в Республике якобы переносятся или отменяются", - отметили в ведомстве.

Корреспонденту "РГ" накануне выборов, кстати, действительно начали поступать на электронную почту сомнительные письма. Также в МГБ рассказали о запугивании избирателей, особенно пенсионеров, которых грозят за участие в выборах привлечь к уголовной ответственности на Украине.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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