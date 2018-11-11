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11.11.2018 22:08
Рубрика: В мире

В ДНР завершились выборы

Текст: Руслан Мельников
В Донецкой народной республике завершились выборы главы ДНР и депутатов парламента.

- На момент закрытия участков для голосования по территории республики явка составила 80,1 процента, что подтверждает большой интерес граждан к выборам, - отметила председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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По предварительным данным, всего проголосовало более 1 миллиона 600 тысяч человек.

Ольга Позднякова подчеркнула, что в целом голосование прошло в штатном режиме, а нарушений, которые могли бы существенно повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было.

Из неприятных инцидентов можно отметить попытку нападения на членов УИК при выездном голосовании, которую, впрочем, оперативно пресекли сотрудники МВД ДНР. Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы республики. Когда прояснятся все обстоятельства случившегося и мотивы, по которым было совершено нападение, будут обнародованы подробности происшествия. А первые предварительные итоги голосования станут известны уже в полночь.

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