В Географическом диктанте приняли участие более 45 тысяч военных

Одними из первых в Вооруженных силах РФ Географический диктант написали солдаты и офицеры отдаленных подразделений Войск и сил на Северо-востоке России, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей, в том числе на острове Врангеля и мысе Шмидта, а также моряки Тихоокеанского флота.

На кораблях и в воинских частях подготовили 21 площадку для проведения этой международной просветительской акции. В общей сложности в ней приняли участие около 9 тысяч военнослужащих ТОФ.

Свои знания по географии, в том числе, продемонстрировали более 800 моряков-участников дальнего похода в акватории Филиппинского моря. Официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский сообщил "РГ", что они входят в экипажи отряда кораблей в составе флагмана Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома".

Офицер уточнил, что задания на диктант были переданы на корабли накануне. Все работы, написанные моряками, будут обработаны, и в электронном виде отправлены в Русское географическое общество.

- Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц также принял участие в географическом диктанте. Вместе с моряками соединения надводных кораблей и нахимовцами одного из классов филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке и участниками регионального отделения движения "Юнармия" он написал диктант на борту эскадренного миноносца "Быстрый", - рассказал Воскресенский.

Также в географическом диктанте участвовал военный прокурор Тихоокеанского флота полковник юстиции Олег Синчурин и командование Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Написали диктант и дислоцированные на Курилах вертолетчики Восточного военного округа. Экипажи Ми-8АМТШ, в частности, отвечали на вопросы, связанные с расположением городов, крупных озер, рек, климатических зон, горных вершин и вулканов России.

Диктант состоял из двух частей, по 15 вопросов в каждой, и различался по степени сложности. Задания этого года не повторяли вопросы предыдущих лет и были больше рассчитаны не только на знания географии, но и на сообразительность, умение мыслить логически.

Всего в Восточном военном округе географический диктант решили сдать более 45 тысяч человек, в том числе военнослужащие по призыву, а также гражданский персонал воинских частей, члены семей офицеров и прапорщиков, представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Напомним, что Всероссийский географический диктант впервые провели в 2015 году по инициативе президента Владимира Путина, который также является председателем попечительского совета Российского географического общества. В первой акции на региональных площадках и онлайн участвовали почти 72 тыс. человек. Годом позже количество региональных площадок выросло более чем в 7 раз - с 210 до 1464, а количество участников увеличилось более чем в два с половиной раза. В нынешнем году акция проводится уже на 4 тысячах площадок по всему миру.

Написание диктанта - дело добровольное. Эта акция призвана оценить уровень географической грамотности населения.