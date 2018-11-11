В МГУ имени Ломоносова дали старт Географическому диктанту

Географический диктант стартовал сегодня на центральной площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова. Где живут эвенки? Что общего между Новороссийском и Мурманском? Где находится самая северная точка России? Проверить свои знания по географии пришли сегодня около 700 человек, в том числе министр и президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Также географический диктант пишут первый вице-президент РГО Николай Касимов, ректор МГУ Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, первый вице-президент РГО Николай Касимов, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, артисты Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Юлия Началова и другие знаменитости.

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Участников акции поприветствовал космонавт Сергей Прокопьев, который сейчас находится на Международной космической станции. Он пожелал участникам удачи и рассказал о своей заветной мечте - попасть в космос. "Я осуществил заветное желание и сейчас с восхищением смотрю на нашу голубую планету с орбиты. И всегда с замиранием сердца жду той минуты, когда буду пролетать над РФ", - сказал космонавт. "Красота и величие России из космоса потрясают воображение. Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею", - призвал Сергей Прокопьев.

Вопросы диктанта в этом году озвучивают легендарный певец Лев Лещенко, ведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, рок- музыкант Гарик Сукачев, телеведущая, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Как ранее рассказали "РГ" организаторы акции, первое время наши соотечественники не очень радовали познаниями в географии. Высшую оценку - 100 баллов - не получил почти никто, большинство участников пишут диктант на "троечку". Лучшие результаты показывали люди старшего поколения (те, кто учился в школе в 1960-1970-е годы), баллы ниже среднего получали нынешние школьники и студенты. Подчас ошибки были очень смешными, например, Ненецкий автономный округ некоторые участники называли Нанайским, а из Байкала вместо Ангары вытекала ИндигАрка (правильно - Индигирка). По словам организаторов, самыми трудными оказались вопросы, в которых надо было определить город по космическому снимку и на знание отечественных ученых, исследователей, путешественников.

- Для иностранных участников было сложно узнать российские географические объекты по описанию. Если раньше диктант состоял из вопросов, разработанных на основе образовательных программ по географии, то теперь задания больше похожи на викторину, рассчитанную на сообразительность и логику, - рассказал директор департамента информационного и медиаобеспечения РГО Виктор Дятликович.

По данным РГО, в этом году диктант напишут в 99 странах мира. Диктант пройдет не только в вузах, школах, научных институтах, библиотеках, но и в Звездном городке, на ракетном крейсере "Варяг", корабле "Маршал Крылов", в Большом новосибирском планетарии, а также в настоящей палатке на острове Матуа. Онлайн-диктант можно написать на сайте РГО dictant.rgo.ru, начало акции в воскресенье в 14.00 по московскому времени.