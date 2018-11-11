В МГУ имени Ломоносова дали старт Географическому диктанту

Новости

Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой 14:28
Оман: Большинство стран ОПЕК+ одобряют идею сократить добычу 14:15
Новая Lada Granta: Как изменился самый дешевый автомобиль России 14:15
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 14:02
2500 моряков Черноморского флота написали географический диктант 13:32
В США умер президент фестиваля Comic-Con 13:29
Ученые рассказали об опасности Instagram для здоровья 13:24
Краснодарские депутаты предложили ограничить торговлю алкоголем в барах 13:19
В Москве из банкомата вытащили 8 миллионов рублей 13:09
Явка на выборы главы Хакасии превысила 31 процент 13:04
В Географическом диктанте приняли участие более 45 тысяч военных 13:01
На МКАД два дальнобойщика погибли из-за мелкой аварии 12:55
Владимир Путин утвердил состав межведомственных комиссий СБ РФ 12:42
В Самаре завели дело о нападении на экс-главу управления Росимущества 12:36
Владимир Путин прибыл во Францию 12:35
Дуэт Загорски - Гурейро выиграл "серебро" в танцах на льду 12:19
Илона Маска пригласили в Якутию 12:10
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 11:52
Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника 11:29
В Нижнем Тагиле загорелся Уралвагонзавод 11:26
Названы лучшие города для шопинга в России 11:25
Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах 11:18
Раненый в Самарской области экс-глава Росимущества в тяжелом состоянии 11:09
Жительницу Твери заподозрили в убийстве маленькой дочери 10:50
Российские моряки объявили голодовку в Турции из-за долгов по зарплате 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 14:01
Рубрика: Общество

В МГУ имени Ломоносова дали старт Географическому диктанту

Географический диктант стартовал сегодня на центральной площадке в МГУ имени М.В. Ломоносова. Где живут эвенки? Что общего между Новороссийском и Мурманском? Где находится самая северная точка России? Проверить свои знания по географии пришли сегодня около 700 человек, в том числе министр и президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Также географический диктант пишут первый вице-президент РГО Николай Касимов, ректор МГУ Виктор Садовничий, космонавт Федор Юрчихин, первый вице-президент РГО Николай Касимов, олимпийские чемпионы Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко и Алексей Немов, артисты Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Юлия Началова и другие знаменитости.
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Участников акции поприветствовал космонавт Сергей Прокопьев, который сейчас находится на Международной космической станции. Он пожелал участникам удачи и рассказал о своей заветной мечте - попасть в космос. "Я осуществил заветное желание и сейчас с восхищением смотрю на нашу голубую планету с орбиты. И всегда с замиранием сердца жду той минуты, когда буду пролетать над РФ", - сказал космонавт. "Красота и величие России из космоса потрясают воображение. Изучайте нашу великую страну, познавайте ее, гордитесь ею", - призвал Сергей Прокопьев.

2500 моряков Черноморского флота написали географический диктант

Вопросы диктанта в этом году озвучивают легендарный певец Лев Лещенко, ведущие Яна Чурикова и Дмитрий Дибров, рок- музыкант Гарик Сукачев, телеведущая, советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

Фото: пресс-служба РГО
Географический диктант впервые напишут в Боснии и Герцеговине

Как ранее рассказали "РГ" организаторы акции, первое время наши соотечественники не очень радовали познаниями в географии. Высшую оценку - 100 баллов - не получил почти никто, большинство участников пишут диктант на "троечку". Лучшие результаты показывали люди старшего поколения (те, кто учился в школе в 1960-1970-е годы), баллы ниже среднего получали нынешние школьники и студенты. Подчас ошибки были очень смешными, например, Ненецкий автономный округ некоторые участники называли Нанайским, а из Байкала вместо Ангары вытекала ИндигАрка (правильно - Индигирка). По словам организаторов, самыми трудными оказались вопросы, в которых надо было определить город по космическому снимку и на знание отечественных ученых, исследователей, путешественников.

- Для иностранных участников было сложно узнать российские географические объекты по описанию. Если раньше диктант состоял из вопросов, разработанных на основе образовательных программ по географии, то теперь задания больше похожи на викторину, рассчитанную на сообразительность и логику, - рассказал директор департамента информационного и медиаобеспечения РГО Виктор Дятликович.

Фото: Минобороны РФ
В Географическом диктанте приняли участие более 45 тысяч военных

По данным РГО, в этом году диктант напишут в 99 странах мира. Диктант пройдет не только в вузах, школах, научных институтах, библиотеках, но и в Звездном городке, на ракетном крейсере "Варяг", корабле "Маршал Крылов", в Большом новосибирском планетарии, а также в настоящей палатке на острове Матуа. Онлайн-диктант можно написать на сайте РГО dictant.rgo.ru, начало акции в воскресенье в 14.00 по московскому времени.

Общество Образование РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Трамп пожали друг другу руки у Триумфальной арки
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии
12 малоизвестных фактов о Первой мировой войне