С начала следующего года в России появится новая услуга для инвалидов - сопровождение при трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, которое, в частности, будет включать индивидуальную помощь при передвижении до места работы и по территории организации, а также помощь в профессиональной адаптации на рабочем месте. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

По словам вице-премьера, одна из главных задач - это трудоустройство в кратчайшие сроки, сразу после завершения учебы, молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вице-премьер попросила министерство просвещения обратить внимание на то, что свыше 16 тысяч детей с ограничениями здоровья и детей-инвалидов 7-18 лет не обучались в образовательных учреждениях на начало прошлого учебного года, а значит, фактически были исключены из общества.

В рамках программы "Доступная среда" в этом году на создание безбарьерной среды в образовательных организациях было направлено 595 миллионов рублей. По итогам прошлого года в 22 процентах школ и в 17 процентах детских садов созданы условия для детей-инвалидов. Особое внимание должно уделяться реализации права на образование детей-инвалидов, проживающих в детских домах, школах-интернатах и домах-интернатах, подчеркнула Голикова.

По словам замминистра труда и соцзащиты Григория Лекарева, ведомство к концу следующего года подготовит предложения по разработке законопроекта по ранней помощи. Скорее всего, поправки будут внесены не только в закон о соцзащите инвалидов, но и в закон об охране здоровья граждан и законодательство об образовании.

"Сегодня запрос общества на ведение самостоятельного образа жизни инвалидами очень высок, - подчеркнул замминистра. - Мы должны сформировать такие условия, и работа в этом направлении получила новый импульс после ратификации Россией Конвенции ООН о правах инвалидов".

Свыше 16 тысяч детей школьного возраста с ограничениями здоровья и детей-инвалидов нигде не обучаются

Лекарев напомнил, что в рамках "Доступной среды" идет работа по формированию комплекса реабилитационных и абилитационных услуг, при этом учитывается запрос общества на такие технологии сопровождения, как "ранняя помощь", "сопровождаемое проживание", сопровождение при содействии занятости. Они должны охватить все возрасты и жизненные ситуации, которые могут сложиться у инвалидов и их семей.