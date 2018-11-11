Владимир Путин прибыл во Францию

Глава России прибыл в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает официальный сайт Кремля.
Местом главных мероприятий по случаю завершения 11 ноября 1918 года Первой мировой войны станет Триумфальная арка во французской столице. На мемориальной церемонии будут присутствовать главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций.
Затем гости поедут в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч. На нем у президентов и глав делегаций будет возможность пообщаться друг с другом в удобном им формате, передает ТАСС.
Кроме того, сегодня Владимир Путин вместе с другими лидерами отправятся на пленарное заседание Парижского форума мира.