Владимир Путин прибыл во Францию

Глава России прибыл в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает официальный сайт Кремля .

Местом главных мероприятий по случаю завершения 11 ноября 1918 года Первой мировой войны станет Триумфальная арка во французской столице. На мемориальной церемонии будут присутствовать главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций.

Затем гости поедут в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч. На нем у президентов и глав делегаций будет возможность пообщаться друг с другом в удобном им формате, передает ТАСС.

Кроме того, сегодня Владимир Путин вместе с другими лидерами отправятся на пленарное заседание Парижского форума мира.