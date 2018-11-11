Новости

В Москве из банкомата вытащили 8 миллионов рублей 13:09
Явка на выборы главы Хакасии превысила 31 процент 13:04
В Географическом диктанте приняли участие более 45 тысяч военных 13:01
На МКАД два дальнобойщика погибли из-за мелкой аварии 12:55
Владимир Путин утвердил состав межведомственных комиссий СБ РФ 12:42
В Самаре завели дело о нападении на экс-главу управления Росимущества 12:36
Владимир Путин прибыл во Францию 12:35
Дуэт Загорски - Гурейро выиграл "серебро" в танцах на льду 12:19
Илона Маска пригласили в Якутию 12:10
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 11:52
Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника 11:29
В Нижнем Тагиле загорелся Уралвагонзавод 11:26
Названы лучшие города для шопинга в России 11:25
Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах 11:18
Раненый в Самарской области экс-глава Росимущества в тяжелом состоянии 11:09
Жительницу Твери заподозрили в убийстве маленькой дочери 10:50
Российские моряки объявили голодовку в Турции из-за долгов по зарплате 10:47
В Иркутске из-за задымления экстренно сел летевший в Шанхай Boeing-777 10:43
Под Саратовом в ДТП на трассе пострадали четыре человека 10:32
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit 10:24
"Урал" показал электрический мотоцикл с коляской 10:04
При пожаре под Омском погибли отец и двое детей 10:00
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по задержанию журналиста 08:58
СМИ назвали ошибку экипажа причиной авиакатастрофы в Джорджии 08:24
Более 200 человек погибли в результате лихорадки Эбола в ДРК 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 12:35
Рубрика: Власть

Владимир Путин прибыл во Францию

Глава России прибыл в Париж, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, передает официальный сайт Кремля.

Фото: GettyImages
12 малоизвестных фактов о Первой мировой войне

Местом главных мероприятий по случаю завершения 11 ноября 1918 года Первой мировой войны станет Триумфальная арка во французской столице. На мемориальной церемонии будут присутствовать главы государств-участниц войны и руководители ряда международных организаций.

Затем гости поедут в Елисейский дворец, где запланирован рабочий ланч. На нем у президентов и глав делегаций будет возможность пообщаться друг с другом в удобном им формате, передает ТАСС.

Кроме того, сегодня Владимир Путин вместе с другими лидерами отправятся на пленарное заседание Парижского форума мира.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Франция Президент РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
Усик утвердился в звании абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии
12 малоизвестных фактов о Первой мировой войне