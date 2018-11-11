Новости

В Москве из банкомата вытащили 8 миллионов рублей 13:09
Явка на выборы главы Хакасии превысила 31 процент 13:04
В Географическом диктанте приняли участие более 45 тысяч военных 13:01
На МКАД два дальнобойщика погибли из-за мелкой аварии 12:55
Владимир Путин утвердил состав межведомственных комиссий СБ РФ 12:42
В Самаре завели дело о нападении на экс-главу управления Росимущества 12:36
Владимир Путин прибыл во Францию 12:35
Дуэт Загорски - Гурейро выиграл "серебро" в танцах на льду 12:19
Илона Маска пригласили в Якутию 12:10
На Камчатке объявлено штормовое предупреждение 11:52
Под Петербургом запустят баллистическую ракету в честь праздника 11:29
В Нижнем Тагиле загорелся Уралвагонзавод 11:26
Названы лучшие города для шопинга в России 11:25
Полиция начала проверку после избиения школьницы в Минводах 11:18
Раненый в Самарской области экс-глава Росимущества в тяжелом состоянии 11:09
Жительницу Твери заподозрили в убийстве маленькой дочери 10:50
Российские моряки объявили голодовку в Турции из-за долгов по зарплате 10:47
В Иркутске из-за задымления экстренно сел летевший в Шанхай Boeing-777 10:43
Под Саратовом в ДТП на трассе пострадали четыре человека 10:32
СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit 10:24
"Урал" показал электрический мотоцикл с коляской 10:04
При пожаре под Омском погибли отец и двое детей 10:00
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по задержанию журналиста 08:58
СМИ назвали ошибку экипажа причиной авиакатастрофы в Джорджии 08:24
Более 200 человек погибли в результате лихорадки Эбола в ДРК 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
11.11.2018 12:42
Рубрика: Власть

Владимир Путин утвердил состав межведомственных комиссий СБ РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совета безопасности РФ. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана

Председателем межведомственной комиссии СБ по проблемам СНГ назначен заместитель секретаря Совбеза РФ. На должность заместителей председателя комиссии утверждены замглавы МИД РФ и начальник Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В состав межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере вошел в должности председателя заместитель секретаря Совбеза РФ. Зампредседателя комиссии по согласованию стал председатель комитета Совфеда по экономической политике.

Путин утвердил заместителя секретаря Совбеза РФ председателем межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности. Его заместителями назначены замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и руководитель службы ФСБ России.

Также указом президента РФ утвержден состав межведомственной комиссии Совбеза РФ по общественной безопасности. Председателем комиссии стал министр внутренних дел РФ, его заместителем - заместитель генерального прокурора России.

Власть Работа власти Президент Совет Безопасности
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Евросоюз отверг ключевое предложение Мэй по Brexit
Турция распространила аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
Усик утвердился в звании абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе
СМИ рассказали о военном заговоре в Германии
12 малоизвестных фактов о Первой мировой войне