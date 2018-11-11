Ровно в 11 часов по местному времени в воскресенье в городах и селах Франции в течение долгих 11 минут звонили тысячи и тысячи церковных колоколов. Так было в далеком 1918 году, когда французы узнали об окончании Первой мировой, так произошло и сейчас 100 лет спустя.

Недельный марафон Эмманюэля Макрона по памятным местам, связанным с "Великой войной", завершился торжественной церемонией в Париже у Триумфальной арки. В эти дни во французской столице меры безопасности, и без того драконовские из-за террористической угрозы, а она, как здесь считают, по-прежнему велика, были усилены многократно. Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, дополнительно отмобилизовано около 10 тысяч полицейских, жандармов, агентов национальных спецслужб. Небо над городом охраняют подразделения ПРО, привлечены группы по борьбе с беспилотниками. Вокруг всех объектов, задействованных юбилейными мероприятиями, созданы периметры безопасности, куда нет хода ни автомобилям, ни пешеходам.

В субботу таким оказался знаменитый музей Орсе, где Эмманюэль Макрон и его супруга Брижитт давали официальный ужин в честь иностранных гостей. Причем потчевали не только утонченными блюдами французской кухни, но и изысканной пищей для глаз: прежде, чем сесть за стол, им было предложено посетить знаковую выставку работ Пабло Пикассо, относящихся к его "голубому и розовому периодам".

Аналогичная картина наблюдалась и в воскресенье. Помимо Елисейских Полей на всей протяженности от Триумфальной арки до площади Согласия все прилегавшие к ним кварталы были блокированы силами правопорядка еще и потому, что накануне в ряде городов были арестованы несколько правых экстремистов, которые готовили покушение на Эмманюэля Макрона. По их планам атака должна была произойти в ходе его предъюбилейной поездки в город Шарлевиль-Мезьер, что на востоке Франции. Заговорщики хотели пронести на встречу с президентом керамический нож, "невидимый" для металлодетекторов охраны, и использовать его для нападения. Организатором покушения был признан 62-летний экс-бизнесмен.