За свою многолетнюю деятельность Вольное экономическое общество России, созданное в 1765 году именным указом Екатерины II, накопило немало славных традиций. Но, пожалуй, главная из них - постоянная готовность ВЭО самозабвенно откликаться на призыв России помочь ей определиться с ответом на цивилизационные вызовы времени. И не просто определиться, но и подсказать основные направления ее стратегического прорыва в будущее.

Так было, когда Вольное экономическое общество помогало России осваивать дикие, незаселенные лесостепные просторы Новороссии, строить там крепости, города, порты, промышленные предприятия и шахты, прививать благородную виноградную лозу на черноморских берегах Крыма, покорять буйные пороги мудрого Днепра, обустраивать древнюю Тавриду. Можно вспомнить и усилия ВЭО по внедрению в народное хозяйство Отечества новых способов добычи угля, нефти, торфа, соли, плавки чугуна и стали, поформированию в России основ нового земледелия, развитию семеноводства и садоводства, шелководства, птицеводства, пчеловодства и сыроварения, разведению в России поголовья тонкорунных оренбургских коз. Кстати, оренбургские пуховые платки и сегодня дорогого стоят, а ведь и они появились на свет благодаря ВЭО.

Так было и тогда, когда благодаря ВЭО устанавливался плодотворный диалог между земскими структурами, дворянством, купечеством, предпринимательским корпусом и государственной властью по преодолению разорительных последствий наполеоновского двунадесятиязычного нашествия, восстановлению разграбленных и сожженных городов, поселений, производств...

Не забудем и то, что ВЭО выступало инициатором проведения высоко оцененных историей всероссийских и международных выставок-ярмарок, прививало российскому предпринимательству вкус работы с "заграницей". А "заграница" стала с восхищением рукоплескать российским винам и водкам, российским народным промыслам и промышленным изделиям. К примеру, один лишь изящно-ажурный павильон из каслинского чугуна собрал десятки европейских призов и премий.

Под опекой ВЭО развивалась и российская экономическая наука. Вспомним хотя бы, что самым первым членом-корреспондентом Императорской Академии наук избирается Петр Иванович Рычков - многолетний корреспондент ВЭО; а самым первым российским академиком-экономистом (по специальности политэкономия и статистика) становится Андрей Карлович Шторх, получавший огромную поддержку ВЭО на протяжении всего своего жизненного и научного пути.

Значительную роль сыграли эксперты ВЭО в подготовке документов, связанных с отменой крепостного права. И не просто с отменой, а с разработкой различных вариантов его отмены в той же Прибалтике, Беларуси, Центральной России, на Дальнем Востоке, в южных регионах нашей страны, словом, везде, где существенно различались условия хозяйствования и крепостной зависимости.

Известному ученому Константину Дмитриевичу Кавелину (в будущем - президенту ВЭО) принадлежит первенство в установлении принципа земельного, а не безземельного освобождения крестьян, что предполагало правительственное участие в выкупе у помещиков крестьянских наделов. Эти идеи нашли отражение в принятых в 1861 году актах об отмене крепостного права. Стоит также напомнить, что идеи Кавелина заинтересовали великую княгиню Елену Павловну - тетку царя Александра II, чья подпись стоит под знаменитым манифестом 19 февраля 1861 года. Великая княгиня поручила Кавелину участвовать в составлении положения для освобождаемых из крепостной зависимости собственных ее крестьян поместья Карловка Константинопольского уезда Полтавской губернии, что было исполнено в 1857 году. Как сказали бы сегодня: эксперимент удался, его результаты были учтены в правительственных структурах империи.

Формирование нового облика российской экономики, развитие соответствующего ему отечественного кадрового потенциала - ныне центральный пункт повестки дня ВЭО

Емкий, тяжелый пакет реформ Александра II, связанных с отменой крепостного права, судебной реформой, реформами университетов и образования, "обкатывался" на заседаниях ВЭО. Истоки крепких, кряжистых реформ С. Витте и П. Столыпина, также берут свое начало в авторитетных мнениях экспертов ВЭО - а среди них были и Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, Н.В. Верещагин, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.С. Мордвинов и даже Лев Толстой...

Наконец, нельзя забывать советский период деятельности ВЭО, громко заявившего о том, что на смену волюнтаризму и командно-административному диктату партийных органов в народном хозяйстве страны должно прийти действительно научное управление экономикой. Ее болезненные в 90-х годах XX века преобразования, несомненно, во многом были смягчены тем, что методы проведения реформ разрабатывались и корректировались целой плеядой замечательных экономистов-экспертов ВЭО, академиков РАН - С.С. Шаталиным, Л.И. Абалкиным, Е.М. Примаковым, Н.Я. Петраковым, А.Г. Аганбегяном, С.А. Ситаряном, Ю.В. Яременко. Не их вина, что шоковая терапия 90-х крайне болезненно сказалась на социально-экономическом здоровье страны. Но их заслуга, заслуга ВЭО в том, что на смену шока вовремя пришел вдумчивый и ответственный курс на возрождение и омоложение народного хозяйства России...

Титульный лист жалованной грамоты Екатерины II, 1765 год. Фото: Пресс-служба ВЭО

Цивилизационные вызовы XXI века воистину судьбоносны для России. Ответит ли она достойно на них? Сможет ли она успешно провести цифровую трансформацию экономики, утвердить в народном хозяйстве базирующиеся на искусственном интеллекте новые отрасли, связанные с нанотехнологиями, биоинженерией, генной модификацией? Сможет ли традиционные отрасли, такие как машино- и станкостроение, автомобиле- и авиастроение, судостроение и космическую индустрию, довести до высоких требований XXI века? Сможет ли она на полную катушку, на полную мощь "врубить" инновационные механизмы и моторы качественно новой реиндустриализации, качественно новой, глобальной трансформации всего народно-хозяйственного комплекса во всех его ипостасях - и региональных, и отраслевых?

Да! История убеждает - России новые задачи вполне по плечу! Но по плечу, если она сразу же выделит главное звено всех предстоящих преобразований - формирование нового человека труда. Труда творческого, обогащенного "продвинутыми" профессиональными компетенциями и знаниями, труда высокоэффективного и высокопроизводительного, оснащенного всеми достижениями науки и техники, труда искренне убежденного в успехе стратегического прорыва России в будущее.

Именно поэтому формирование нового облика российской экономики, развитие соответствующего ему кадрового потенциала - ныне центральный пункт повестки дня ВЭО.

Проводятся всероссийские (имеющие, кстати, международный масштаб) экономические диктанты, издаются помимо традиционных Трудов ВЭО актуальные монографические "Беседы об экономике". С читателем начинает дискутировать и звать его за собой, в будущее, "Вольная Экономика" - совсем новый журнал ВЭО. В "Доме "Э" - теперь уже постоянной телепередачи ОТР - с заинтересованными зрителями ведут диалог самые авторитетные умы сегодняшней экономической науки и практики.

Под эгидой ВЭО совместно с комитетами и комиссиями Государственной Думы, Совета Федерации, министерствами и ведомствами экономического блока правительства, совместно с представителями всероссийских общественных организаций - ТПП РФ, РСПП, "ОПОРЫ России" и "Деловой России" - проводятся многочисленные Всероссийские конкурсы: на лучшего "Экономиста года" и лучшего "Менеджера года", лучшую экономическую кафедру и лучший спецкурс, лучший семинар (по различным экономическим дисциплинам) и лучшую экономическую книгу. Организуется широкое, деятельное и постоянное общественное обсуждение правительственных и президентских стратегических инициатив, программ, указов. Поддерживается, обогащается и оттачивается поистине бесценный опыт эффективного симбиоза науки, бизнеса, образования в инноградах и технопарках страны - Сколкове, Санкт-Петербурге, Казани и Дальнем Востоке в университетах Петрозаводска, Омска и Томска, Владивостока и Иркутска.

Учреждая Императорское Вольное экономическое общество России, Екатерина Великая с полной уверенностью в его будущих заслугах перед Россией даровала ему свой собственный, личный девиз - "Полезное". Так все и состоялось. Потенциал ВЭО всегда был полезен России, всегда был востребован ею.

Свое 253-летие Вольное экономическое общество России встречает во всеоружии, оно готово решать задачи и сегодняшнего дня, и авторитетно отвечать на вызовы грядущего.

Читайте "Беседы об экономике"

Третий том "Бесед об экономике" вышел аккурат ко Дню экономиста. Фото: Пресс-служба ВЭО

Третий том "Бесед об экономике", издания Вольного экономического общества России, в котором собраны дискуссии, прошедшие на разных площадках как в Обществе, так и в СМИ и в партнерских организациях, вышел аккурат ко Дню экономиста - как говорится, еще не успел остыть после типографии. Беседы разделены на три тематических части и посвящены неравенству доходов, экологическим проблемам и промышленной политике. Каждая их этих тем, судя по экономической повестке 2018 года, более чем актуальна: является ключевой для решения экономических и социальных проблем развития. Тему неравенства и доходов выбрали сами члены ВЭО России на последнем съезде, где во время интерактивного голосования они сочли эту проблему наиболее заслуживающей обсуждения Обществом.

В числе участников бесед в этом томе стали такие видные ученые, как президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин, академик Роберт Нигматулин, академик Сергей Глазьев, академик Абел Аганбегян, научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин, научный руководитель РЭУ им. Плеханова профессор Сергей Валентей, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, профессор политической науки Нью-Йоркского городского университета Бертел Оллман, профессор экономики Университета Миссури Майкл Хадсон, член Британской академии, профессор антропологии и географии аспирантуры Нью-йоркского городского университета Дэвид Харви и многие другие.

Вместо послесловия к книге дана дискуссия на презентации книги академика Аганбегяна "Финансы, бюджет и банки в новой России" в рамках Координационного клуба ВЭО России. Обсуждение посвящено функционированию финансовой системы в российской экономике, тому, насколько эта система соответствует задачам прорывного развития, что можно сделать в этой сфере для того, чтобы стимулировать ускоренный рост, без которого невозможно достичь декларируемых руководством страны целей.