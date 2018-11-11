Второй диктант показал рост экономической грамотности

Подведены итоги Всероссийского экономического диктанта - крупнейшей образовательной акции в области экономики. Впервые диктант состоялся в прошлом году и стал своеобразным зеркалом экономической грамотности населения нашей страны. Итоги прошлогоднего диктанта показали, что подавляющему большинству написавших диктант (а таковых было более 60 тысяч человек) нужно совершенствовать свои знания в экономической сфере. В частности, не хватает достаточных знаний студентам и школьникам.

А ведь основы экономической грамотности - это фундамент, на котором строится личное финансовое благополучие каждого современного гражданина и является опорой для стабильного экономического развития нашей страны в целом. Поэтому на основе полученных результатов экспертный совет диктанта направил соответствующие рекомендации в профильные министерства и ведомства для того, чтобы скорректировать и актуализировать образовательные программы в области экономики.

Всероссийский экономический диктант-2018 показал, как изменился уровень экономической подготовки у разных слоев населения за минувший год.

В оргкомитет и экспертный совет диктанта вошли лучшие отечественные экономисты современности, государственные и общественные деятели. Организатор Всероссийского экономического диктанта - Вольное экономическое общество России при содействии Финансового университета при правительстве РФ и других ведущих вузов России, администраций субъектов Российской Федерации.

Важным новшеством этого года стала поддержка диктанта на самом высоком уровне. В этом году Всероссийская образовательная акция проводилась с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, что позволило провести его даже в самых отдаленных уголках России и охватить еще большее количество участников.

Именно рост числа участников стал первым позитивным изменением, показавшим интерес к диктанту в самых разных уголках России и даже за рубежом, у самых разных слоев населения. В этом году на площадки, организованные в 83 субъектах Федерации, пришли проверить свои знания более 98 тысяч человек - в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, интерес к диктанту был проявлен и из-за рубежа. Проверить свои знания в области экономики решили в Монголии, Таджикистане и Приднестровье.

Эксперты отмечают, что рост числа участников диктанта - важный фактор, который говорит о том, что наши граждане понимают, что личный уровень экономической грамотности напрямую зависит от их благосостояния.

На основе полученных результатов экспертный совет диктанта направил соответствующие рекомендации в профильные министерства и ведомства

Президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что очень важно знать свой уровень экономической грамотности.

"Школьники, которые сегодня пишут диктант, могут и не стать экономистами в будущем, но они должны уметь ориентироваться в экономическом пространстве и реалиях своей страны", - подчеркнул Сергей Бодрунов.

"Задача диктанта - привлечь внимание населения к проблемам экономики, чтобы они изучали и понимали то, что происходит в стране и в мире", - отметил ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Для проведения диктанта было организовано 1294 площадки. Для сравнения, в прошлом, 2017 году было зарегистрировано всего 637 площадок для написания диктанта.

Абсолютным лидером по увеличению числа региональных площадок стала Республика Крым. Если в 2017 году здесь работало только 14 площадок, то в этом было зарегистрировано 93. В Тульской области рост количества площадок составил 8,5 раза: вместо двух площадок, действовавших в прошлом году, в этом году работали уже 17 площадок. Существенно увеличила число площадок для написания диктанта Архангельская область - в шесть раз, с шести в 2017 году до 40 в 2018 году. В Краснодарском крае увеличение составило также более шести раз, с 14 до 89, в Ленинградской области - вместо четырех площадок в прошлом году, действовало уже 27 в этом.

По сравнению с общим количеством участников процент приняших участие в акции пенсионеров небольшой, тем не менее нельзя отметить рост интереса к диктанту со стороны людей старшего возраста

Увеличение числа площадок - фактор, напрямую указывающий на желание наших граждан проверить свои экономические знания. Это значит, что все больше людей самых разных возрастов и профессий понимает, что знание основ экономической грамотности - важная составляющая для личного финансового благополучия и экономической стабильности.

На площадки экономического диктанта приходили самые разные люди - от школьников до пенсионеров, от профессиональных экономистов до тех, кто знает об экономике в самых общих чертах. И все же, наибольший интерес к диктанту в этом году проявили женщины - 64% против 36% мужчин. Гендерное распределение за год никак не изменилось. Распределение аудитории по возрасту также соответствует данным прошлого года. Так, наиболее активными участниками диктанта вновь оказались ученики школ, техникумов и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет - 65,99%. На втором месте студенты и молодые люди от 19 до 25 лет - 29,16%. Доля участников в возрасте от 26 до 35 лет составила всего лишь 1,35% от общей аудитории диктанта, а лиц от 36 до 53 лет - 2,68%. Меньше всего проявили интерес к диктанту люди старшего поколения. В возрасте от 54 до 65 лет, их доля составила 0,67%, а возрасте от 66 лет и выше - 0,16%.

Другим важным показателем является уровень образования аудитории диктанта. Поскольку больше всего интереса к диктанту проявили школьники, то и аудитория со средним (полным) образованием составила основную долю - 67,37%. На втором месте (19,19%) находятся студенты вузов с неполным высшим образованием. Ученики техникумов и колледжей (среднее профессиональное образование) составили 7,69% от общего числа написавших диктант. Обладатели полного высшего образования, а также ученой степени, составили наименьшую долю участников - 4,49% и 1,26% соответственно.

По сравнению с прошлым годом, в 2018 году увеличились доли участников с неполным высшим образованием (в предыдущий год их доля равнялась 15,49%), а также обладатели ученой степени (в аудитории прошлого диктанта они составляли 0,56% от всего числа участников).

По критерию "Род занятий" аудитория диктанта распределилась следующим образом. Наибольшую долю участников занимают ученики школ - 57,61%. На втором месте с долей в 16,2% располагается категория участников, отметивших в качестве рода занятий "Другое". Студенты экономических вузов занимают 14,79%, студенты технических вузов - 4,54%, гуманитарных - 3,47%. Категория "Работающие" составила 3,09%, люди пенсионного возраста - лишь 0,3%.

Эти данные существенно отличаются от цифр, полученных в 2017 году. Так, в прошлом году наибольшую долю величиной в 41,3% составили студенты экономических вузов, а на втором по количеству участников месте расположилась категория студентов гуманитарных вузов - 25,58%. Школьники в рамках предыдущего диктанта составляли лишь 17,72%.

Эксперты отмечают, что увеличение количества школьников, написавших диктант, - хороший знак. Это говорит о том, что школьники интересуются экономикой, понимают важность изучения ее основ в современном мире.

Наибольшую долю в категории "Сфера деятельности" заняли представители сферы образования и науки - 32, 68%. На втором месте располагается категория участников, относящих себя к экономической сфере - 28,92%. Интересно, что в эту категорию вошли не только работающие специалисты, но и студенты экономических вузов, которые уже считают себя частью этой отрасли. На третьем месте с долей в 27,93% располагается категория участников, выбравших в анкете вариант "Другое". Значительную ее часть составляют школьники, пока не определившие для себя профессиональную сферу, а также пенсионеры. Наименьшую долю занимают представители финансовой сферы (3,73%), сферы услуг (2,6%), промышленной сферы (1,59%), сферы торговли (1,41%) и сельского хозяйства (1,15%).

Наиболее активными участниками диктанта вновь оказались ученики школ, техникумов и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет - 65,99%. На втором месте студенты и молодые люди от 19 до 25 лет - 29,16%

В прошлом году наибольшее количество участников по сфере деятельности пришлось на школьников, выбравших категорию "Другое", второе место заняли представители сферы образования и науки - 25,58%, и третье - участники диктанта, ориентированные на построение карьеры в экономической сфере - 17,72%.

Молодое поколение - школьники и студенты - стали самыми активными участниками диктанта как в прошлом году, так и в этом. Но если в 2017 году количество никак не повлияло на качество (тогда школьники показали один из худших результатов по итогам диктанта), то в этом году ситуация изменилась.

Согласно итоговым данным диктанта среди мужчин базовый результат до 30 баллов получили 23,84%, а среди женщин - 21,4%. Средний уровень от 31 до 50 баллов смогли достичь 48,49% мужчин и 47,22% женщин. При этом в категорию "Экономический авторитет", набрав от 51 до 100 баллов, вошли 31,37% женской и 27,67% мужской аудитории.

Для сравнения, в прошлом году базовый результат до 30 баллов был получен 48,24% мужской и 43,99% женской аудитории. Доля набравших от 31 до 50 баллов мужчин составила 41,16%, а женщин - 43,65% соответственно. На уровне от 51 до 100 баллов диктант написали 12,37% женщин и 10,59% мужской аудитории. Серьезный прогресс за год!

Если разделить участников диктанта по возрасту, то получится, что наименьшее число баллов - от 0 до 30 набрали участники в возрасте от 36 до 53 лет (32,45%) и от 14 до 18 лет (22,02%). В прошлом году среди молодых людей от 14 до 18 в категорию до 30 баллов вошел 51,03%. Наибольшее количество участников, набравших средний бал - от 31 до 50, также приходится на категорию в возрасте от 14 до 18 лет - 47,75%. Получается, что больше половины школьников (а это как раз и есть в нашем случае категория 14-18 лет) улучшили свой результат.

В категории "Экономический авторитет" с результатом от 51 до 100 баллов наибольшую долю (46,83%) занимают участники в возрасте от 19 до 25 лет, а в меньшей степени (45,45%) люди старшего поколения - от 54 до 65 лет. Третье место (41,06%) занимают участники в возрасте от 26 до 35 лет. В прошлом году в верхней категории от 51 до 100 баллов самым большим был результат группы от 36 до 53 лет, составлявший всего лишь 23%, а на втором месте были респонденты в возрасте от 26 до 35 лет с результатом 21,77%. В этом году отличников диктанта стало больше.

Если рассмотреть, как распределилась структура участников по уровню образования, то увидим, что наибольшую долю участников, набравших до 30 баллов, составляют учащиеся средних профессиональных учебных заведений - колледжей и ПТУ (43,58%), в значительной степени уступая по числу правильных ответов учащимся вузов (21,71%) и школьникам (21,46%). В категории участников, написавших диктант с результатом от 31 до 50 баллов, наибольшее количество занимают ученики средних общеобразовательных учреждений - школьники (49,2%), студенты (47,78%), а также те, кто уже получил высшее образование (38,83%). Участники диктанта с высокими результатами от 51 до 100 баллов это в первую очередь обладатели ученой степени (54,39%), лица с высшим образованием (41,91%), а также школьники (29,34%).

В этом году доля участников, набравших до 30 баллов составила 23,65%, от 31 до 50 баллов - 40,41%, а от 51 до 100 баллов - 35,93%. По сравнению с прошлым годом количество ответов в интервале до 30 баллов сократилось в 1,6 раза, а в интервале от 51 до 100 баллов - увеличилось более чем в 2 раза.

Подводя итоги диктанта можно сказать, что практически все категории участников значительно улучшили свои результаты по сравнению с предыдущим годом. А это значит, что проведение диктанта подвигло его участников больше интересоваться вопросами экономики и совершенствовать свои знания в этой сфере.

Автор текста Роман Голов - член президиума ВЭО России, заведующий кафедрой "Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности" МАИ, член экспертного совета по высшему образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, д.э.н., профессор.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Виктор Авдеев

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Виктор Авдеев