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11.11.2018 13:33
Рубрика: В мире

Выборы в Донецке проходят под звуки музыки и канонады

Текст: Руслан Мельников
В полдень в ДНР на выборах главы республики и депутатов Народного Совета проголосовало 40,3 процента избирателей. Как сообщила председатель ЦИК Республики Ольга Позднякова на этот час процесс голосования в целом проходит в штатном режиме на всех избирательных участках.

Между тем выборный день в Донецке начался с обстрелов. Корреспондент "РГ" по пути на один из избирательных участков слышал отчетливые взрывы. Особенно ощутима стрельба и канонада на участках, расположенных возле линии соприкосновения.

- Но это для нас уже привычно, как утренняя зарядка - в шутку комментирует происходящее жительница проспекта Партизанского Анна Ивановна.

На самом деле очень странные чувства вызывает эхо взрывов, смешивающееся с песней о любви и мире, которая звучит возле избирательного участка. Впрочем, чем ближе подходишь к участку, тем громче музыка, и заглушенные ею выстрелы и взрывы уже не пугают.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
В ДНР в непростой обстановке начались выборы

Вообще обстановка на избирательных участках Донецка приподнятая. У входа - концерт и ярмарка, внутри - кофе, чай, очереди за бюллетенями и в кабинки для голосований.

- Выборы мы воспринимаем серьезно, несмотря на праздничную обстановку, танцы и кофе. Все-таки решается судьбы нашей республики, и мы надеемся, что после выборов будет лучше, а главное, военный конфликт будет все же завершаться. В общем, ждем кардинальных перемен к миру. А явка, мне кажется, окажется хорошей. На участок пришли все мои знакомые, друзья и совершеннолетние дети тоже голосуют, - рассказывает жительница Калининского района Донецка Виктория.

По мнению врача Игоря Ивановича, пришедшего на голосование с утра, гражданам ДНР предоставлена возможность отдать голос за понравившегося кандидата, и этой возможностью надо воспользоваться.

- Выборы - очень важный момент в истории нашего государства, - говорит он. - О каждом кандидате была предоставлена вся необходимая информация и я считаю своим долгом проголосовать. Если мы живем в сложившейся сейчас непростой ситуации, то мы просто обязаны проявлять инициативу и не быть безучастными. Каждый идет сюда с надеждой на мир и процветание нашего края. И я пришел с утра, чтобы погрузиться в эту атмосферу и прочувствовать, что народ не безразличен тому, что происходит в республике. К тому же у меня есть святое правило: не видел - не говори, а то, что увидел, то и есть истина. Сейчас я вижу большое количество людей разного возраста с икринкой в глазах. Мы все ощущаем причастность к большому историческому событию.

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