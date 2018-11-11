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Рубрика: Экономика

Акция против "Газпрома"

Выплаты операторов балтийских газопроводов отправились приставам
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7716 (253)
Швейцарский суд запретил операторам балтийских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG) выплачивать "Газпрому" какие-либо средства. Теперь они уходят сразу приставам в качестве обеспечительной меры по судебным разбирательствам между "Газпромом" и "Нафтогазом", сообщила российская компания в проспекте еврооблигаций. Меры предприняты по требованию украинской стороны.

Спор, из-за которого сейчас "Газпром" лишается выплат от операторов газопроводов, но сохраняет контроль над акциями и обещает их не отчуждать, касается решения Стокгольмского арбитража. Оно было вынесено в феврале этого года и, с учетом ранее принятых решений, предполагает, что "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов плюс проценты за недозагрузку украинской газотранспортной системы в предыдущие годы.

"Нафтогаз" потребовал через суд компенсации у правительства Украины

"Газпром" с решением суда не согласен и сейчас его оспаривает, одновременно пытаясь расторгнуть коммерческие контракты с "Нафтогазом". Тот, в свою очередь, идет по европейским юрисдикциям с требованиями насильно взыскать с российской компании долг, несмотря на то, что рассмотрение апелляций "Газпрома" еще не прошло. Вообще, оно должно начаться только 27 ноября: на эту дату запланированы предварительные слушания по первой апелляции "Газпрома" насчет решения Стокгольмского арбитража, оно касается условий контракта на поставку газа на Украину. Вторая апелляция - на решение по транзиту через страну - еще в работе.

Разбирательство в любом случае обещает быть сложным и долгим. Теперь рассмотрение иска "Газпрома" о расторжении контракта на транзит объединено с иском "Нафтогаза" о тарифах на транзит российского газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"
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