Главная тема нового номера журнала - финансовая система России, ее состояние, история, недостатки, возможности.

В частности, приведены яркие высказывания с дискуссии на презентации книги академика Аганбегяна в рамках сессии Координационного клуба ВЭО России, касающиеся возможностей политики финансового форсажа в России. Кроме того, собраны интереснейшие мнения ученых, высказанные на семинаре Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте в Санкт-Петербурге: там кроме многого прочего говорили и о реальности нового мирового экономического кризиса.

Читайте также обзорный материал об истории денег Михаил Алексеева, профессора Финансового университета при правительстве РФ, председателя правления ЮниКредит Банка, которым подытоживается серия статей "Тайная история денег".

В новом номере редакция открывает рубрику "Работы молодых ученых". Первой такой работой стало исследование лауреата премии имени Абалкина - главной награды конкурса молодых экономистов ВЭО России - научного сотрудника лаборатории исследования проблем развития трудового потенциала Вологодского научного центра РАН Андрея Попова "Распространение неустойчивой занятости как ограничитель экономического роста России".

Известный американский экономист, профессор Техасского университета в Остине Джеймс Гэлбрейт подготовил для журнала большой материал о жизни и работе своего отца - великого экономиста прошлого столетия Джона Гэлбрейта. Практические подходы последнего в экономической политике и научные взгляды, по мнению главного редактора "ВЭ" профессора Сергея Бодрунова, сейчас вполне актуальны для нашей страны.

В журнале с точки зрения макроэкономики, с привлечением ряда экспертов, в том числе исследований крупных банков, оцениваются перспективы пенсионной реформы и в целом Пенсионного фонда РФ. В аналитическом материале анализируется также последний доклад МВФ о перспективах роста, в том числе в России, а также в целом поясняются отношения Фонда и российского правительства.

"Год мы вновь завершаем с ростом, но, к сожалению, минимальным - около 1,5 процента. В самом начале года большинство экспертов на нашей экспертной сессии прогнозировали именно такой рост, если не будут предприняты системные меры в экономике. Системные меры (надеюсь, пока) не приняты, рост - минимальный, а в следующем году, как нам прогнозирует и МВФ, и ЕБРР, а за ними и минэкономразвития, будет даже на пару десятых ниже. Собственно, для того чтобы обсуждать, какими эти системные меры могут быть, наш журнал и работает", - отметил президент ВЭО России, президент Международного союза экономистов, директор ИНИР им. С.Ю. Витте профессор Сергей Бодрунов, главный редактор "Вольной экономики".

В журнале из новинок также появился разворот инфографиков - это будут самые разные, более или менее глобальные исследования, проведенные как членами ВЭО России, так и зарубежными экономистами, и Росстатом, и ведущими аналитическими и академическими институтами. Из нового номера читатель узнает, например, сколько одни россияне держат денег на личных счетах в офшорах и сколько другие россияне ловят рыбы в Астраханской области.