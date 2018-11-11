Минстрой разработал меры противодействия махинациям с газовыми счетчиками. За скрутку показателей прибора или врезку в газовую трубу придется дорого заплатить. Проект поправок об этом в правила поставки газа размещен для общественного обсуждения.

За пользование газовым отоплением без счетчика предлагается взимать плату в полтора раза больше стандартной. По другим видам ресурсов повышающие коэффициенты хорошо простимулировали установку приборов учета, должно сработать и с газом, считает исполнительный директор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

Для борьбы со скруткой показаний будут проверять целостность пломб, а также использовать антимагнитные пломбы, которые сигнализируют о нарушениях в работе прибора. При обнаружении несанкционированного вмешательства будет проведен перерасчет платежей за последние три месяца по нормативам потребления в десятикратном размере. Счетчики газа и пломбы проверяются не реже чем раз в 12 месяцев.

При обнаружении несанкционированно подключенного оборудования планируется производить перерасчет потребления за полгода по нормам в десятикратном размере или исходя из круглосуточной работы такого оборудования за период перерасчета.

"Любое вмешательство в работу прибора, попытки открутить показания можно рассматривать как воровство и вредительство", - говорит Александр Козлов.

Санкции и повышенные тарифы, которые приведены в документе, могут претерпеть изменения. "Данная версия документа не является итоговой, она будет корректироваться и дорабатываться по полученным комментариям экспертов и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", - сообщили "Российской газете" в минстрое.

Незаконная врезка в газовую трубу обернется нарушителю перерасчетом платежей по нормативу за последние полгода

Врезки в газовую трубу опасны тем, что в любой момент могут стать причиной пожара. Так, в мае из-за этого взорвался газ в одном из домов Екатеринбурга, три человека получили ожоги. А в 2017 году без газа остались 400 человек в поселке Старокамышинск Копейского городского округа, причиной стало попадание воды в газопровод из-за самовольного подключения проточного водонагревателя: житель одного из домов перепутал шланги, и вместо того, чтобы забрать газ из трубы, начал закачивать в нее воду.

Полученные с нарушителей дополнительные деньги поставщик газа будет обязан направлять на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности.