Сход оползня в бразильском местечке Нитерой неподалеку от Рио-де-Жанейро привел к гибели 14 человек. Огромный камень, основание которого было подточено продолжавшимися несколько дней ливнями, снес с лица земли с десяток жилых домов. К поиску пропавших без вести были привлечены пожарные, военные и полицейские. Посильную помощь им оказали местные жители, живущие в соседних домах. Из-под завалов удалось извлечь 11 выживших, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Представители пожарных уверяют, что предупреждали местное население об опасности.

"Сильные дожди шли в течение последних двух дней, в Нитерой была объявлена повышенная готовность к подобной ситуации с рекомендацией жителям найти безопасные места для проживания", - отметил глава местной пожарной службы Роберто Робадей. Это подтверждают и в Ассоциации соседей. По их мнению, именно предупреждение Гражданской обороны привело к тому, что в результате схода оползня погибло не так много людей: часть домов пустовала на тот момент. Между тем местные власти утверждают, что пострадавший район не находился в зоне повышенного риска. "Сирены, предупреждающие об опасности, были установлены в Нитерой в 2013 году, однако именно этот район они не охватывали, поскольку он был обозначен как безопасный", - заявил мэр городка Родриго Невес.