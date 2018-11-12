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Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

22 ноября - презентация книги Вячеслава Недошивина "Джордж Оруэлл. Неприступная душа"

22 ноября в 18.00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет презентация книги Вячеслава Недошивина "Джордж Оруэлл. Неприступная душа" вышедшей в "Редакции Елены Шубиной". Это первая "русская биография" классика мировой литературы, написанная крупнейшим экспертом по творчеству Джорджа Оруэлла и одним из первых переводчиков его романа "1984" и притчи "Скотный двор" - Вячеславом Недошивиным.

Особой, если не главной темой книги "Неприступная душа", стала тема "Оруэлл и Россия". Писатель был запрещен в СССР почти полвека, за чтение, хранение или распространение двух его последних книг, "ходивших" в самиздате, реально сажали в тюрьму на семь лет. "Пасквилянт", "грязный клеветник", "лазутчик реакции", "литературный проходимец" и даже - "враг человечества", - клеймили его в советских газетах, а он, даже написав сатиру на так называемый "сталинский социализм", в тот же год на вопрос о "гомо советикус", четко и громко бросил в ответ: "Что за чушь? Никаких "советикусов" там нет - там живут настоящие, полноценные люди. Неизвестно еще, как повели бы мы себя на их месте!.." 

Сегодня писателя изучают в школах, его книги переведены на 65 языков, суммарный тираж его романа "1984" только в Англии перевалил за 40 миллионов…130 его предсказаний из 137 уже сбылись, и это не предел.

В 2018 году Джорджу Оруэллу исполнилось бы 115 лет. Отличный повод для выхода новой книги о нем! Книга иллюстрирована уникальными фотографиями из лондонского архива Дж.Оруэлла, многие из которых публикуются в России впервые.

На презентацию приглашены известные издатели, политики, писатели, режиссеры: Александр Гельман, Юрий Рост, Георгий Пряхин, Владимир Губарев, Геннадий Бурбулис, Елена Якович, Евгений Сидоров и многие другие. На презентации пройдет автографсессия Вячеслава Недошивина.

Вячеслав Недошивин - писатель, литературовед и сценарист, автор 100-серийного телецикла о поэтах Серебряного века (2003-2008), книг "Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы" (2014) и "Прогулки по Серебряному веку. Очень личные истории из жизни петербургских зданий" (2008). Долгие годы, начиная с защиты первой в стране диссертации об антиутопиях (1985) и до статей в научных сборниках и журналах ("Иностранная литература"), В.Недошивин занимался творчеством и биографией Джорджа Оруэлла. Им, одним из первых, переведены и выпущены тремя изданиями (1990, 1991 и 1993) роман Дж.Оруэлла "1984" и сказка "Скотный двор", и по его инициативе под его же редакцией, был издан сборник публицистики английского классика "Наперекор порядку вещей. Четыре хроники честной биографии" (2013).

В.Недошивин - лауреат конкурса "Золотое перо" (2003, С.-Петербург), питерской Анциферовской премии "За лучшую популярную работу о Петербурге" (2005), премии Союза журналистов России "За защиту отечественной культуры" (2008) и литературной премии им. К.Д.Бальмонта (2015) за книгу "Адреса любви. Дома и домочадцы русской литературы".

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