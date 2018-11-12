70 лет назад завершил работу Международный военный трибунал в Токио

Токийский процесс над японскими милитаристами проходил сразу после Нюрнбергского суда народов над главными нацистскими преступниками и завершил работу 12 ноября 1948 г. Фактически он поставил окончательную точку во Второй мировой войне, унесшей жизни более 50 миллионов человек. Оба эти процесса стали важнейшими этапами на пути осмысления трагических событий ХХ века. Их решения легли в основу послевоенного миропорядка.

Спасение императора

В силу различных исторических обстоятельств Токийский процесс оказался непоследовательным и порой противоречивым в изобличении и наказании как военных, так и государственных преступников. Тысячи головорезов в военной амуниции, сеявшие смерть и разрушения в захваченных странах, все-таки ушли от возмездия. На скамье подсудимых оказались не все политики и генералы, направлявшие и поощрявшие убийц.

Предложения советского обвинителя о предании суду владельцев крупнейших предприятий военной промышленности были отклонены. Американские правящие круги во главе с президентом Гарри Трумэном назвали большой ошибкой Нюрнбергского процесса, что в числе обвиняемых там оказались глава крупнейшего немецкого концерна Густав Крупп и директор Рейхсбанка Ялмар Шахт.

Тем не менее факты, установленные следствием, были настолько шокирующими, что судьи попросту не могли обойти их стороной. К маю 1942 года японские вооруженные силы захватили Гонконг, Малайю, Филиппины, Индонезию, Бирму, оккупировали Таиланд и вышли на подступы к Индии и Австралии. В ходе своих операций они крайне жестоко обращались с военнопленными: отрубали головы, закалывали штыками, сжигали людей заживо.

Решение о наказании японских военных преступников было ясно выражено в Потсдамской декларации 1945 г. В ходе дальнейших дипломатических переговоров между СССР, США, Великобританией, Китаем, Францией, Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Голландией было достигнуто соглашение о том, что главных японских военных преступников будет судить Трибунал, состоящий из представителей этих девяти государств. Позже к соглашению присоединились Индия и Филиппины.

Из представителей названных 11 стран и был сформирован Международный военный Трибунал для Дальнего Востока. Его Устав, подготовленный в основном американскими юристами и утвержденный Макартуром, существенно отличался от Устава Международного военного Трибунала в Нюрнберге, и это, несомненно, сказалось на ходе и результатах Токийского процесса.

Есть исторические доказательства, свидетельствующие о том, что генерал Макартур предпринял все возможное для защиты императора Хирохито, поскольку в планах США на послевоенное развитие тому была отведена особая роль.

По уставу Макартура

Генерал Макартур хозяйствовал в побежденной Японии и правил железной рукой. Об этом можно судить, сопоставив два Устава - Нюрнбергский, разработанный и принятый на паритетных началах странами-союзниками, и Токийский, утвержденный лично Макартуром. Устав Токийского Трибунала предусматривал не паритетность участников суда, а их зависимость от американского генерала, который назначил Главным обвинителем американского адвоката Джозефа Кинана, близкого к окружению президента Трумэна, и тем самым обеспечил влияние правительства США на всю подготовку процесса.

Председателем Трибунала был назначен Уильям Уэбб, человек профессиональный, но, естественно, находившийся под политическим влиянием англо-американского блока. Характерный момент. Один из защитников заметил, что данный Трибунал должен следовать примеру Нюрнбергского процесса, но зачастую отступает от него. На что Уэбб четко сформулировал свою позицию:

- Вы ошибаетесь, утверждая, что мы копируем Нюрнбергский процесс... Мы вовсе не копируем Нюрнберг, что мы, по-моему, и не должны делать.

Преступники под прикрытием

Именно Устав от генерала Макартура стал правовой базой деятельности Трибунала, определил порядок судебной процедуры, организацию обвинения и защиты. Например, служащие из воинской части N 731 японской армии, которая проводила эксперименты на людях с биологическим оружием с целью ведения бактериологической войны, намеренно не были предъявлены суду Токийского Трибунала. Установлен факт, что генерал Макартур секретно предоставил иммунитет ученым и врачам воинской части N 731 в обмен на то, чтобы они передали американцам свои исследования по биологическому оружию и их результаты.

Советское руководство, неудовлетворенное приговором Токийского Трибунала, приняло решение организовать новый судебный процесс над японскими военными преступниками, развернувшими производство бактериологического и химического оружия. В декабре 1949 г. перед судом предстали 12 членов японской Квантунской армии за изготовление и использование биологического оружия во время Второй мировой войны. Все 12 обвиняемых были признаны виновными в тяжких преступлениях и осуждены Хабаровским военным трибуналом к различным срокам лишения свободы от 2 до 25 лет. Однако все 12 виновных офицеров уже в 1956 г. Советским правительством были репатриированы в Японию.

Семеро повешенных

Первоначально суду Международного военного Трибунала было предано 28 человек. Но еще до начала процесса князь Коноэ Фумимаро покончил собой, а во время процесса Мацуока Иосукэ, бывший министр иностранных дел, и Нагано Осами, министр военно-морского флота, умерли. Окава Сюмэй, один из авторов расистской теории японского превосходства, "отец японского фашизма", был признан невменяемым. Приговор был вынесен в отношении 25 главных военных преступников. К смертной казни через повешение приговорили семерых, двоих - к тюрьме сроком на 20 и 7 лет, остальных - к пожизненному заключению.

Казнь была назначена на час ночи 23 декабря 1948 года. Американские власти отвергли просьбу осужденных пойти на смерть в самой лучшей одежде. Тодзио (премьер-министр Японии в 1941-1944 гг.) особенно сокрушался по поводу того, что пойдет на виселицу в "лохмотьях" - американской военной спецовке, которую заключенные носили в тюрьме, ибо это противоречило традиции самураев идти в битву, откуда нет возврата, разряженными до предела. Он сочинил стихи примерно такого содержания: "Хотя я ныне ухожу, я вернусь на родину и полностью искуплю свой долг перед страной".

В ночь с 22 на 23 декабря осужденные получили напутствие от священнослужителя, выпили по чашке саке, трижды возгласили здравицу в честь императора, трижды в честь империи и проследовали на церемонию казни. Во дворе тюрьмы Сугамо приговор над семью осужденными к смертной казни преступниками был приведен в исполнение. Они были повешены в присутствии членов Союзного совета для Японии. Приговор привел в исполнение американский сержант Джон Вуд, тот самый, который выполнял аналогичную миссию в отношении главных нацистских военных преступников, осужденных Международным военным Трибуналом в Нюрнберге. Трупы затем сожгли в крематории Иокогамы, а пепел сбросили в море.

Амнистия и памятник

Уже в 1948 году прекратилось возбуждение соответствующих уголовных дел, а в 1951 году японскому правительству было поручено заниматься реабилитацией военных преступников. К концу 1952 года из 210 288 лиц, подлежавших ответственности, было реабилитировано 201 574 человека.

В 1952 году в связи с вступлением в силу Сан-Францисского мирного договора была объявлена всеобщая амнистия. Последний из главных японских военных преступников, осужденных в 1948 году на пожизненное заключение, вышел на свободу в 1956 году.

Слухи о том, что прах осужденных Токийским Трибуналом удалось похитить и сохранить, жили в Японии всегда. А 16 августа 1960 года на вершине горы Микэнояма около города Нагоя был открыт памятник семи главным японским военным преступникам, повешенным в 1948 году. На нем высекли надпись: "Могила семи самураев-мучеников". При открытии памятника им были возданы надлежащие почести. В январе 1964 года были посмертно награждены примерно два миллиона японцев, погибших во Второй мировой войне. Переписываются учебники, в них участие Японии во Второй мировой войне изображается так, что вызывает официальные протесты государств, пострадавших от японской агрессии.