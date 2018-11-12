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12.11.2018 20:09
Рубрика: Общество

Дар речи

Академику Виктору Марковичу Шкловскому исполнилось 90
Текст: Юрий Лепский
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Мне посчастливилось быть знакомым с Виктором Марковичем. Время от времени мы говорим с ним по телефону. Подолгу.
Смысл многолетней и уникальной деятельности Шкловского состоит в том, чтобы возвращать людям дар речи. Фото: Аркадий Колыбалов Смысл многолетней и уникальной деятельности Шкловского состоит в том, чтобы возвращать людям дар речи. Фото: Аркадий Колыбалов
Смысл многолетней и уникальной деятельности Шкловского состоит в том, чтобы возвращать людям дар речи. Фото: Аркадий Колыбалов

Ему есть что рассказать, а мне есть о чем послушать и чему поучиться. Иногда он приглашает приехать к нему в Центр патологии речи и нейрореабилитации на Таганке, которым он руководит и где практически живет.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Смысл многолетней и уникальной деятельности Шкловского состоит в том, чтобы возвращать людям дар речи, утраченный после инсультов, всевозможных травм, ранений и прочих неприятностей. Фактически он возвращает своим пациентам едва ли не самое главное в жизни - возможность понимать и быть понятым. Не случайно один из героев любимейшего в семидесятых "Доживем до понедельника" говорит: "Счастье - это когда тебя понимают".

Дарит ли Шкловский людям счастье? Я бы не рискнул сказать так. Надежнее всего говорить не "про людей", а про себя. Я всегда счастлив говорить с ним, понимая, что твой собеседник - русский интеллигент, для которого профессия и совесть - ощутимые фундаменты, на которых и построена его нелегкая жизнь.

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