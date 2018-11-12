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Рубрика: Культура

Землетрясение второго плана

К 200-летию Петипа Алексей Ратманский показал "Баядерку" в Берлине
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Одна из ведущих европейских балетных трупп - Берлинский государственный балет - возвращается на международную арену, взяв в союзники двух выдающихся русских хореографов - Мариуса Петипа из XIX века и возрождающего его постановки нашего современника Алексея Ратманского.
Главное для хореографа Ратманского - понять, как мыслили Петипа и его танцовщики в XIX веке. Фото: Аркадий Колыбалов Главное для хореографа Ратманского - понять, как мыслили Петипа и его танцовщики в XIX веке. Фото: Аркадий Колыбалов
Главное для хореографа Ратманского - понять, как мыслили Петипа и его танцовщики в XIX веке. Фото: Аркадий Колыбалов

Нынешний год не только в России, но и во всем балетном мире проходит под знаком Петипа - великий балетмейстер, создавший весь корпус классических шедевров, родился 200 лет назад. Однако частота его премьер даже в наши дни такова, что его годом можно назвать любой, а нынешний заставляет искать нестандартные решения.

Фото: Вадим Шульц/ТК "Культура"
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Берлинский государственный балет подготовил премьеру "Баядерки". Но это не воспроизведение стереотипной "казёнки" или очередное "усовершенствование" Петипа. Алексей Ратманский уже несколько лет поглощен идеей очищения балетов Петипа от поздних наслоений и максимально возможного приближения к подлинникам. "Баядерка" входит в корпус тех опусов, которые были записаны при жизни старого мастера и хранятся в архиве Гарварда. "Баядерку" пятнадцать лет назад уже восстанавливали Сергей Вихарев и Павел Гершензон в Мариинском театре. Центром их интереса была реконструкция гигантской структуры классического балетного спектакля XIX века со всеми его торжественными шествиями, религиозными церемониями, камерными домашними праздниками, перепадами танца и пантомимы, сари и пачек, пуантов и каблуков, allegro и adagio.

Ратманский, в отличие от предшественников, не углубляется в декоративную часть эстетики Петипа. Художник Жером Каплан уже не первый раз создает не стесняющуюся стилизованности раму для главного. Главное же для Ратманского, активно действующего самостоятельного хореографа, - понять, как мыслили Петипа и его танцовщики. Храмы, джунгли, Гималаи и даже ликвидированное в советские годы землетрясение как гнев богов в берлинской "Баядерке" отходят на второй план. Они освобождают место для действия. Для гигантских мимических монологов и диалогов, которых не видели на балетной сцене столетие. Ратманский, почти неловко проскакивавший эти фрагменты партитуры в "Пахите" и "Спящей красавице", своих предыдущих обращениях к балетам Петипа, наслаждается в "Баядерке" сжимающимися кулаками, вздымающимися руками, вскинутыми подбородками, вращающимися глазами и грозно шевелящимися бровями.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Баядерка" впервые увидела свет в Петербурге в 1877 году, Петипа перерабатывал ее в 1884 и 1900-м (к рубежу веков относится и гарвардская запись). В советские годы балет лишали религиозной подоплеки, героизировали, придавали мобильность, выводили на новый технический уровень, так что список соавторов Петипа распух до гомеровского списка кораблей. Ратманский обрубил всех - Вахтанга Чабукиани, Владимира Пономарева, Николая Зубковского, Константина Сергеева. Но даже не это предмет радикализма Ратманского. В каждом своем восстановлении он видит за современными усушенными линиями, удлиненными руками и ногами, гибкими суставами мягкий старинный силуэт балерин Петипа. Хореограф старается придать им динамику и подвижность, необычную современному глазу координацию. Красота кадра такая, что порой дух захватывает.

Но то чувство преодоления бытового ради вечного, которое вознесло "Баядерку" в истории балета на недосягаемую высоту, оказалось сметено жанровыми ориентальными красотами. Берлинские танцовщики во главе с Полиной Семионовой - Никией выдерживают осознанно сниженную амплитуду движений и эмоций и демонстрируют волю следовать указаниям постановщика, несмотря ни на что. Для них "Баядерка" - большие смотрины, шанс вернуться в ряд респектабельных компаний с солидным репертуаром. Несколько лет труппу лихорадили скандалы, связанные с увольнением Владимира Малахова, практически создавшего ее с нуля, приходом Начо Дуато, его провальной репертуарной политикой и назначением нового радикального дуэта руководителей - Йоханнеса Оймана, спешно принявшего труппу в этом сезоне, и Саши Вальц, которая присоединится к нему в следующем. И стоячая овация зала в финале - это аплодисменты и Петипа, и "Баядерке", и влюбленному в них Ратманскому, и надежности труппы, и собственной стойкости зрителей, выдерживающих четырехактный балет с одним антрактом.

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