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Рубрика: В мире

Ангелу зовут к ответу

Канцлер ФРГ представит в Страсбурге свое видение будущего ЕС
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В Страсбурге открылась пленарная сессия Европарламента, на которой во вторник ждут гостью из Берлина. Канцлер Германии Ангела Меркель выступит с докладом о будущем Европы и примет участие в политических дебатах, которые обещают быть весьма острыми.

Сейчас одной из главных интриг в ЕС остается вопрос о будущей роли Меркель в общеевропейских делах. Он не сходит с повестки после того, как глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза объявила о скором уходе с этого поста, а также о решении больше не выдвигаться в канцлеры и даже не баллотироваться рядовым депутатом в бундестаг. Теперь самые искушенные эксперты не берутся предсказывать, как долго она будет занимать кресло главы правительства. Как бы то ни было, пока Ангела Меркель остается одним из самых влиятельных политиков в Европе. Ранее немецкий политолог Александр Рар не исключил в беседе с "РГ", что канцлер Германии готовится сложить с себя полномочия не случайно, а с прицелом на один из высших постов в ЕС, где в следующем году пройдут выборы в Европарламент и ротация во всех руководящих органах. Тем более что Меркель заявила лишь о намерении в обозримом будущем уйти из немецкой политики, а о видах на Брюссель ничего такого не говорила.

Меркель поддерживает идею главы Франции о создании общеевропейской армии

Пока же лидером предвыборного списка от Европейской народной партии был избран немецкий политик Манфред Вебер, победивший кандидата от Финляндии, экс-премьера Александра Стубба. Считается, что 46-летнего баварца, у которого неплохие шансы возглавить Еврокомиссию в ноябре 2019 года, продвигает лично Меркель. Впрочем, в борьбе за влияние в ЕС ей противостоит президент Франции Эмманюэль Макрон, который настаивает: выдвижение лидером списка не должно автоматически вести к избранию главой Еврокомиссии. При этом ожидается, что в остальных вопросах Ангела Меркель проявит солидарность с французскими партнерами. Прежде всего речь идет об идее Макрона сформировать полноценную общеевропейскую армию, независимую от ключевого союзника по НАТО - Соединенных Штатов, и укрепить еврозону путем создания банковского союза ЕС. Ожидается, что об этом канцлера Германии будут расспрашивать европарламентарии. Не исключено, что участники дебатов коснутся и вопроса о строительстве газопровода "Северный поток-2". Недавно группа евродепутатов написала письмо Меркель с призывом отказаться от проекта. Однако до сих пор Берлин, в том числе в лице канцлера ФРГ, последовательно его поддерживал.

Между тем

Младший партнер Ангелы Меркель по консервативному альянсу, глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер объявил, что в скором времени покинет пост лидера партии, последовав примеру канцлера ФРГ. При этом пока 69-летний Зеехофер собирается сохранить за собой кресло министра внутренних дел Германии. Он известен как сторонник ужесточения политики в отношении беженцев.

Макрон, Меркель и Трамп призвали к миру во всем мире
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