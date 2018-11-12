Беларусь договорилась с Россией о кредите

Беларусь договорилась о получении кредита от России в 2019 году, далее необходимо заключить соответствующее соглашение. Об этом сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович. "Каких-то новых решений мы не ожидаем ни от российских коллег, ни со своей стороны", - добавил он (цитата по "Интерфаксу").

Ранее белорусское правительство обращалось к российской стороне с просьбой предоставить кредит на миллиард долларов, чтобы рефинансировать часть собственного внешнего долга. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что Россия может предоставить Беларуси кредит на 630 миллионов долларов только для рефинансирования основного долга перед Россией.