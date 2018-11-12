Беларусь решила стать морской державой

Беларусь может построить порт на реке Днепр в Гомельской области, который откроет республике доступ к водам Черного моря. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - приводит его слова агентство БЕЛТА.

Он добавил, что с помощью кораблей "река-море" Беларусь сможет доставлять грузы на рынки более чем двух десятков стран. "У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли", - заявил дипломат.

Потенциальный инвестор - компания Derin Shipping & Trading Co - готова начать строительство порта. Условием является гарантии Минска по обеспечению грузами. Впрочем, по мнению председателя правления фирмы Эркама Йылдырыма, рентабельным порт может сделать только проект "Беларуськалия", который реализуется на Петриковском месторождении.

"Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины", - заявил бизнесмен.

Между тем, по словам зампредседателя Гомельского облисполкома Андрея Конюшко, по Днепру можно было бы доставлять в море не только калийные соли, но и нефтепродукты, гранит, мясо-молочную продукцию, а также машиностроительную технику.

Агентство добавляет, что идея строительства порта не нова. Более того, Минск и Киев в апреле 2017 года официально поддержали идею восстановления судоходства по Днепру. Украина уже подтвердила техническую возможность прохода судов от Киевской ГЭС до Гомельской области.