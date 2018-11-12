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Тысячи болгар вышли на улицы десятков городов в знак протеста против высоких цен на автомобильное топливо, предстоящее увеличение страховых ставок и размера транспортного налога на старые автомобили. В результате были заблокированы многие дороги, в числе которых шоссе Е-79 - одна из главных транспортных артерий Болгарии, ведущая в Грецию. Протестующие пропускали только машины "скорой помощи", автомобили с маленькими детьми и беременными женщинами. Образовались многокилометровые пробки.

Участники манифестации устроили на трассах хороводы, пели патриотические и народные песни. Звучали призывы к отставке правительства, причем это было связано не столько с положением автомобилистов, сколько со сложной экономической ситуацией в стране: минимальная зарплата - 750 левов, пенсия - 350 левов, при этом цены постоянно растут. Организаторы и участники акций пригрозили более масштабными протестами, если их требования не будут услышаны. Перекрытые дороги вызвали конфликты между водителями и протестующими. Так на шоссе Е-79 водитель грузовика попытался проехать сквозь толпу - пострадал, как минимум, один человек, полиция взяла виновника под стражу. Во многих городах общественному транспорту пришлось изменить маршруты движения. Центр Софии фактически был парализован. Аналогичная ситуация сложилась в Пловдиве, Бургасе, Карлово, Сопоте и других городах. Полиция практически не вмешивалась в действия протестующих. Лишь после того, как завершилось время, отведенное на акцию, в правоохранительных органах заявили, что полиция проведет "операцию по восстановлению общественного порядка".

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