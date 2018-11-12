Британец умер после укуса бешеной кошки в Марокко

Британский турист, которого во время посещения Марокко укусила бешеная кошка, заболел и скончался у себя на родине. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Соединенного Королевства.

Впрочем, это редчайший случай. Ведомство привело информацию о двух предыдущих случаях заражения бешенством. После укуса летучих мышей это в последний раз произошло в 2002 году в Шотландии, а от других животных - и вовсе в 1902-м.

В качестве рекомендации минздрав предложил британцам быть осторожными во время зарубежных поездок.