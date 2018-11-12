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12.11.2018 18:18
Рубрика: Экономика

ЦБ: Чистый отток капитала из России вырос втрое

Текст: Марина Гусенко

За десять месяцев 2018 года чистый отток капитала из России составил 42,2 миллиарда долларов. Это втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба Центробанка. Год назад из России "утекло" 14 миллиардов долларов.

Регулятор объясняет такой рост операциями банков, связанных с погашением внешних обязательств, и сделками, направленными на приобретение финансовых активов за границей.

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Напомним, недавно Центробанк изменил прогноз по чистому оттоку капитала на 2018-2021 годы. По итогам этого года он его повысил с 55 миллиардов долларов до 66 миллиардов. А на 2019 и следующие годы напротив понизил. Так, на 2019 год прогноз по оттоку изменен с 27 миллиардов до 25 миллиардов, на 2020 год - с 18 миллиардов до 15 миллиардов, а на 2021 - с тоже 17 миллиардов до 14 миллиардов.

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