ЦБ: Чистый отток капитала из России вырос втрое

За десять месяцев 2018 года чистый отток капитала из России составил 42,2 миллиарда долларов. Это втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба Центробанка. Год назад из России "утекло" 14 миллиардов долларов.

Регулятор объясняет такой рост операциями банков, связанных с погашением внешних обязательств, и сделками, направленными на приобретение финансовых активов за границей.

Напомним, недавно Центробанк изменил прогноз по чистому оттоку капитала на 2018-2021 годы. По итогам этого года он его повысил с 55 миллиардов долларов до 66 миллиардов. А на 2019 и следующие годы напротив понизил. Так, на 2019 год прогноз по оттоку изменен с 27 миллиардов до 25 миллиардов, на 2020 год - с 18 миллиардов до 15 миллиардов, а на 2021 - с тоже 17 миллиардов до 14 миллиардов.